Vigneti: di Barolo quelli più preziosi, poi Bolgheri, che raggiunge il Brunello di Montalcino

Esposizione, composizione del terreno, altitudine, prestigio della denominazione, essere o meno confinante con vigneti già di proprietà o meno, età e salute dei vigneti già impiantati, il successo commerciale ed il posizionamento dei prezzi delle singole bottiglie che da quelle vigne nascono, e così via: sono tante e diverse le caratteristiche che danno valore ad un vigneto, tali per le quali stabilire quanto effettivamente valga un singolo appezzamento è compito difficile. E pur mantenendosi nel quadro di forbici tra valori minimi e massimi che in certe denominazioni vedono differenze tali da voler dire tutto e niente, ad aggiornare le sue stime di massima è stato ancora una volta il Crea - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria. Secondo le cui stime, al top rimangono i vigneti di Barolo, che spunterebbero valori tra i 250.000 euro ed i 2 milioni di euro ad ettaro, anche se le cronache di acquisizioni e investimenti che via via abbiamo riportato, una denominazione dove ormai si compra a metri quadrati più che ad ettari, nei cru più prestigiosi, come Cannubi, per fare un esempio tra i più celebri, si arriva anche a toccare la cifra monstre di 4 milioni di euro ad ettaro. Sul podio, invece, Bolgheri, protagonista di una crescita tumultuosa negli ultimi anni, ha raggiunto i vigneti del Brunello di Montalcino: in entrambi i casi il valore dei vigneti parte da 250.000 euro ad ettaro, come a Barolo, ma il massimale è stimato intorno ad 1 milione di euro.

Appena ai piedi di questo podio del valore dei vigneti (sebbene abbiano la stima minima più elevata), ci sono i rarissimi vigneti della zona del Lago di Caldaro, in Alto Adige, che partono da ben 440.000 euro ad ettaro, per arrivare fino a 900.000. Ecco poi i vigneti di Valdobbiadene, da cui nasce il Prosecco Docg, che quotano tra 300.000 e 600.000 euro ad ettaro, mentre ancora in Alto Adige, i vigneti della Bassa Val Venosta e quelli della Valle Isarco di Bressanone si muoverebbero, secondo il Crea, tra 300.000 e 500.000 euro. Stesso quotazione massima dei vigneti a nord di Trento, zona di Trentodoc, che però partono da 220.000 euro. Ancora, a chiudere la top 10, ci sono i vigneti delle Colline di Asolo, che si muovono tra 250.000 e 350.000 euro, mentre vanno da 130.000 a 250.00 i vigneti Doc della Collina Bresciana.

Ancora, tra i vigneti più quotati d’Italia, secondo il Crea, ci sono i vigneti del Chianti Classico, uno dei territori più belli e intatti del Belpaese, dove per un ettaro, sul versante fiorentino si va da 90.000 a 210.000 euro, mentre per quelli sul versante senese, sempre secondo il Crea, si spende un po’ meno, tra 90.000 e 150.00 euro. Ancora, vengono i vigneti Doc delle Colline bergamasche, tra 120.000 e 200.000, con lo stesso massimale di quelli del Rosso di Montalcino, che partono però da 80.000 euro. Ben quotati anche quelli della piccola Valle d’Aosta, ed in particolare di Chambave, tra 100.000 e 170.000 euro ad ettaro. Ancora, saltando di territori in territorio, incuriosiscono le quotazioni dei vigneti eroici della piccola Pantelleria, tra 120.000 e 140.000 euro ad ettaro, secondo il Crea (Crea - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), così come quelli terrazzati della Valtellina, tra 80.000 e 130.000 euro ad ettaro.

Mentre in Friuli Venezia Giulia, terra soprattutto di grandi vini bianchi, si vai dai 50.000 ai 120.000 euro ad ettaro nella zona del Collio, e da 60.000 a 110.000 in quella dei Colli Orientali. Mentre quelli del Moscato nel territorio di Canelli, terra di Asti, si muovono tra 70.000 e 100.000 euro ad ettaro. Sulle pendici dell’Etna, diamante del vino di Sicilia, vanno da 45.000 a 95.000 euro ad ettaro. Mentre i vigneti più “economici” d’Italia, secondo i dati del Crea, sono quelli della zona del Cannonau dell’Ogliastra, in Sardegna, dove per un ettaro di vigna bastano tra 12.000 ed i 17.000 euro. Dati, questi, pubblicati oggi sul sito del Crea, che arrivano solo dopo qualche giorno dalle anticipazioni sull’“Indagine sul mercato fondiario”, che conferma una sostanziale stabilità nella compravendita di terreni agricoli nel 2023, con l’aumento del prezzo medio che, sul 2022, è stato di poco inferiore all’1% per un valore che si attesta intorno a 22.800 euro all’ettaro.

Focus - I valori dei vigneti italiani, nel 2023, secondo il Crea (minimi e massimi, in migliaia di euro)

Vigneti nelle zone del Barolo Docg nella bassa Langa di Alba: 250 - 2.000

Vigneti Docg nelle Colline di Montalcino Brunello di Montalcino: 250 - 1.000

Vigneti Doc Bolgheri (Livorno): 250 - 1.000

Vigneti Doc nella zona del Lago di Caldaro: 440 - 900

Vigneti Docg di Valdobbiadene: 300 - 600

Vigneti Doc nella bassa Val Venosta: 300 - 500

Vigneti Doc nella Valle Isarco di Bressanone: 300 - 500

Vigneti a nord di Trento: 220 - 500

Vigneto Docg colline di Asolo e pedemontana: 250 - 350

Vigneti Doc nella collina bresciana: 130 - 250

Vigneti Docg Chianti Classico (Firenze): 90 - 210

Vigneti Doc delle colline bergamasche: 120 - 200

Vigneti Doc Rosso di Montalcino: 80 - 200

Vigneti Doc a Chambave: 100 - 170

Vigneti Docg Chianti Classico (Siena): 90 - 150

Vigneti di pianura del basso Piave San Donà: 65 - 150

Vigneti da vino di piccole dimensioni a Pantelleria: 120 - 140

Vigneti Doc Candia colli apuani: 75 - 135

Vigneti Doc superiore della Valtellina: 80 - 130

Vigneti nella zona centrale della provincia di Pordenone: 55 - 120

Vigneti Doc nella zona del Collio: 50 - 120

Vigneti Doc nei Colli Orientali: 60 - 110

Vigneti Doc Moscato nella zona di Canelli: 70 - 100

Vigneti nel Comune di Suvereto: 60 - 100

Vigneti Doc a Gattinara: 50 - 100

Vigneti Doc nei Castelli Romani: 50 - 100

Vigneti da vino Doc e Igt nelle pendici dell’Etna: 45 - 95

Vigneti di collina nella zona occidentale della provincia di Vicenza: 60 - 90

Vigneti Doc nei Colli Euganei: 50 - 90

Vigneti Doc nelle colline litoranee di Albenga: 70 - 85

Vigneti Doc nei Colli Albani: 60 - 85

Vigneti Doc nell’Alta Valle del Nervia: 50 - 85

Vigneto meccanizzato nella pianura modenese: 42 - 80

Vigneti Doc nelle colline dell’Enza: 52 - 75

Vigneti Doc nelle colline di Parma: 50 - 70

Vigneti Doc nella zona del Piglio: 50 - 70

Vigneti Doc di pregio nell’Astigiano (escluso Moscato): 40 - 70

Vigneti Doc nelle colline litoranee di Chieti: 25 - 65

Vigneti Doc nelle colline litoranee di Ortona: 25 - 65

Vigneti Doc nelle colline litoranee di Roseto degli Abruzzi: 25 - 65

Vigneti Doc Erbaluce Caluso: 41 - 60

Vigneti Doc Cinque Terre: 40 - 60

Vigneti Doc nelle colline del Taburno: 40 - 60

Vigneti Doc nelle colline di Avellino: 35 - 60

Vigneti nella Capitanata meridionale: 34 - 60

Vigneti Doc nelle colline dell’Irpinia centrale: 27 - 60

Vigneti Doc nelle colline del medio Pescara: 25 - 60

Vigneti nella bassa collina del Sillaro: 36 - 53

Vigneti Doc nella media collina: 30 - 50

Vigneti da tavola a Naro-Canicattì: 29 - 50

Vigneti da tavola irrigui nella pianura di Monopoli: 28 - 49

Vigneti da tavola (a tendone) nella provincia di Caltanissetta: 28 - 48

Vigneti Doc del Piceno: 24 - 48

Vigneti Doc nelle colline di Montefalco: 36 - 46

Vigneti Doc nella collina piacentina: 37 - 45

Vigneti Doc nelle colline del Calore: 30 - 45

Vigneti Doc di Matelica: 25 - 45

Vigneti nella zona di Galluccio: 35 - 40

Vigneti Doc nella Valdinievole: 30 - 40

Vigneti Doc nell’Oltrepò Pavese: 25 - 40

Vigneti da tavola nella pianura di Taranto: 24 - 38

Vigneti irrigui a Marsala: 22 - 37

Vigneti Doc nella collina tipica di Orvieto: 25 - 36

Vigneti Doc nella zona del Parteolla: 27 - 35

Vigneti da vino nella zona di Manduria: 21 - 35

Vigneti da vino asciutti di piccole dimensioni nelle aree interne dell’Agrigentino: 20 - 35

Vigneti da vino asciutti di piccole dimensioni a Monreale-Partinico: 21 - 34

Vigneti Doc nella collina del Vulture: 25 - 32

Vigneti di Cori: 30 - 30

Vigneti Doc nella zona del Vermentino di Gallura: 24 - 30

Vigneti nella collina litoranea: 23 - 30

Vigneti da vino a tendone a Francavilla F.: 19 - 30

Vigneti Doc Orvieto: 16 - 30

Vigneti Doc nei monti Ernici: 15 - 30

Vigneti Doc nelle Colline di Perugia: 23 - 29

Vigneti nella pianura di Copertino: 18 - 29

Vigneti nella collina litoranea sud-orientale di Cosenza: 15 - 26

Vigneti Doc nella zona del Cannonau dell’Ogliastra: 12 - 17

