Villa Sandi e Allegrini, Prosecco e Amarone, uniti nel racconto del Veneto, alla “porta” di Venezia

Due simboli del vino italiano e del Veneto nel mondo, come il Prosecco e l’Amarone della Valpolicella, firmate da due realtà leader come Villa Sandi e Allegrini, che si alleano per raccontarsi in una delle porte di accesso privilegiate del Veneto e dell’Italia, come l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, da cui, in tempi “normali” come quelli che pian piano, si spera, stanno tornando passano milioni di turisti ogni anno da tutto il mondo. E dove le due aziende, Villa Sandi, guidata da Giancarlo Moretti Polegato, e Allegrini, con al vertice Marilisa Allegrini, apriranno insieme un nuovo “wine bar” che “celebra l’incontro tra due eccellenze del territorio veneto”, con un obiettivo comune: “raccontare e far scoprire ai viaggiatori i prodotti di una Regione tra le più visitate d’Europa, che non solo è sinonimo di innovazione e sviluppo ma che si distingue per una tradizione e un saper fare radicati nel tempo”.

Il wine bar è frutto di un progetto di cui Villa Sandi e Allegrini hanno posto le basi già a fine 2019. Le misure adottate per il contenimento della crisi pandemica e le limitazioni agli spostamenti hanno fortemente ridotto l’attività degli scali aeroportuali nell’ultimo biennio, frenando la nascita di questo progetto. Lo spazio avrà sede nell’area partenze dell’aeroporto, un sito che mette in connessione persone e culture diverse provenienti da Paesi più o meno lontani, favorendo tra loro occasioni di incontro e di dialogo attorno ad un calice di vino, in un’ampia e comoda zona di degustazione.

