VinePair, dalla Sicilia al Piemonte, quanta Italia tra i 30 vini rossi da aprire nel 2021

La forza del vino italiano, non lo scopriamo certo oggi, sta nella capacità di offrire un’enorme varietà, ad ogni fascia di prezzo, garantendo al contempo qualità e capacità di soddisfare ogni genere di tasca e di palato. Lo sanno bene i wine lovers Usa, mercato che, spesso e volentieri, ha tirato la volata a interi territori, facendone la fortuna. Pensiamo al Pinot Grigio, ma anche al Brunello di Montalcino e al Chianti Classico e, più recentemente, al Prosecco, una moda che non sembra conoscere fine. Per un consumatore americano, però, divincolarsi e saper scegliere nella complessità della produzione italiana, non è semplice, da qui la fortuna di critici enoici come James Suckling e Robert Parker, ma anche di un portale come VinePair, che non dà solo punteggi, ma veri e propri consigli, ragionati, per gli acquisti. Selezionando, ad esempio, i 30 vini rossi da bere nel 2021, divisi in tre fasce di prezzo: sotto i 15 dollari, tra i 15 e i 30 dollari e sopra i 50 dollari.

Inutile dire che, proprio in virtù di quanto scritto sin qui, l’Italia è assai ben rappresentata. Nella prima fascia, che potremmo definire dei vini quotidiani, troviamo la Barbera 2018 “Briccotondo” di Fontanafredda e il Sicilia Doc “La Segreta” 2017 di Planeta. Nella seconda, delle bottiglie da stappare con gli amici a cena, ecco il Palazzo della Torre 2016 di Allegrini, emblema dei rossi del Nord-Est, l’Etna Rosso 2017 “Ghiaia Nera” di Tenuta Tascante, la cantina alle pendici del Vulcano di Tasca d’Almerita, da uno dei territori in rampa di lancio tra i wine lover Usa, il Cerasuolo di Vittoria Classico 2015 di Valle dell’Acate e il Carignano del Sulcis Riserva 2014 “Terre Rare” di Sella & Mosca. Infine, tra le etichette su cui puntare per un’occasione speciale, senza porsi troppi limiti di spesa, i tre grandi rossi di Toscana, Piemonte e Veneto: il Brunello di Montalcino 2015 di Col d’Orcia, il Barolo 2016 di Massolino e l’Amarone della Valpolicella Classico 2015 di Allegrini.

