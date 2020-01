Vinexpo Paris e Wine Paris: Parigi si prepara al debutto nello scacchiere delle fiere del vino

Parigi si prepara al debutto nello scacchiere delle fiere del vino: dal 10 e 12 febbraio, saranno di scena, in contemporanea ed in dichiarata sinergia, Vinexpo Paris e Wine Paris, nel Parco delle Esposizioni, il Paris Expo Porte de Versailles. Con produttori ed operatori attesi da ogni parte del mondo (con pochissima Italia, di rilevante ci sono il Consorzio del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Italia del Vino Consorzio, Consorzio del Chianti Classico, Farnese Group, Italian Signature Wines Academy, Leonardo Da Vinci Spa, Cantina Settesoli, Santero, Tenute Piccini): dalla Francia, ovviamente, passando per Austria, Georgia, Grecia, Italia, Sudafrica, Spagna, Nuova Zelanda e Stati Uniti, Portogallo, Romania, Regno Unito, Svizzera, Turchia. Una fiera dal carattere commerciale, dove non mancheranno masterclass, spazi dedicati al vino bio, con “Wow - World of Organic Wines” e non solo.

Copyright © 2000/2020