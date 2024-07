Vini da record: una 27 litri di Colore 2016 di Bibi Graetz venduta per 100.000 franchi in Svizzera

Vedere quotazioni a 3 zeri per una bottiglia di vino, anche in formati particolari, è qualcosa che storicamente è privilegio esclusivo dei grandissimi nomi di Borgogna o di Bordeaux. Ma le eccezioni esistono. Ed è un record assoluto, per un vino italiano, la cifra di 100.000 franchi svizzeri (poco più di 102.000 euro al cambio attuale, ndr) che un collezionista ha pagato per una bottiglia unica, una 27 litri di Colore 2016, uno dei vini icona dell’istrionico produttore Bibi Graetz, con il cuore aziendale a Fiesole, in Toscana, sulle colline di Firenze. Un acquisto, peraltro, non in un’asta, dove solitamente per vini rari e pregiatissimi si raggiungono cifre molto elevate, ma in un negozio specializzato in vini di alto pregio, ovvero Arvino, a Zurigo.

Un esemplare unico, la 27 litri di Colore 2016 di Bibi Graetz (una delle etichette icona della cantina, come il Testamatta e Soffocone di Vincigliata), che il produttore, cresciuto in una famiglia di artisti e collezionisti, ha ideato per celebrare l’ingresso dei vini Bibi Graetz sulla prestigiosa “Place de Bordeaux” (dove oggi l’Italia è il Paese più presente, dopo la Francia, in un percorso aperto dal Masseto 2006, nel 2009, ndr). “In un gesto di rara creatività, Bibi, che è anche artista e pittore, ha dipinto personalmente un nuovo quadro, ispirato alle profonde emozioni e sensazioni evocate dall’annata 2016”, spiega l’azienda. Questa “opera d’arte” è stata poi trasformata nell’etichetta di questo autentico pezzo da collezione, che peraltro è custodito in una cassa speciale, realizzata con il legno pregiato della barrique in cui il vino è invecchiato, e protetto con un coperchio in acciaio inossidabile, sigillato con la firma di Bibi Graetz.

Un pezzo davvero unico, che ha spuntato una quotazione record per un vino tricolore, per una “creazione” che, commentano dalla Bibi Graetz, “non è solo un simbolo di riconoscimento dell’impareggiabile qualità dei vini italiani, ma anche un tributo alla passione, alla creatività e all’innovazione che permeano il mondo vinicolo”.

