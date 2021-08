Vini estremi, all’Italia il premio “Futuro”, “Piccole Isole”, “Donna” e “Bio” by Cervim

A Tenute Lombardo, con i suoi vigneti rigorosamente di varietà autoctone, tutti tra i 550 ed i 650 metri sul livello del mare, nel cuore della Sicilia, in provincia di Caltanissetta, il “Premio Speciale Cervim” 2021 (assegnato all’azienda di ogni Paese, con almeno cinque cantine partecipanti, e che ottiene il miglior risultato) del “Mondial des Vins Extrêmes”, dedicato ai vini prodotti da vigneti coltivati in alta montagna o a picco sul mare, su rilievi scoscesi e zone impervie, capaci di raccontare storie di vita, di coraggio e di territori letteralmente salvati dall’abbandono proprio dalla viticoltura. Anche il “Premio Eccellenza Cervim” 2021, assegnato al miglior vino di ogni Paese, va ad un vino di Tenute Lombardo, il Sicilia Doc Nero d’Avola Eimì 2016. L’Italia conquista anche il “Premio Cervim Futuro 2021”, al miglior viticoltore under 35: Emanuele Contino, alla guida dell’Azienda Agricola Teresa Soria di Castiglione Tinella, nel cuore del Moscato d’Asti, il “ Premio Cervim Piccole Isole 2021”, al Pantelleria Shamira 2015 dell’Azienda Agricola Basile, il “Premio Donna Cervim 2021”, a Eleonora Domanda, vignaiola di Calosso, in Piemonte, e il “Premio Cervim Bio 2021”, assegnato al Trentodoc Altinum Riserva 2016 di Cantina di Aldeno.

Oltre al vino, spazio anche ai distillati, con la prima edizione degli “Extreme Spirits 2021” e il “Gran Premo Extreme Spirits 2021” al distillato con il miglior punteggio in assoluto, andato ad Acquavite Divino 2004 di Pojer e Sandri, premio che, come tutti gli altri, verrà consegnato il 10 ottobre alla “Milano Wine Week”.

Gran Premio Cervim 2021: H&H Fine Rich Single Harvest 1997 Henriques & Henriques - Vinhos - Câmara De Lobos (Isola di Madeira)

Premio Speciale Cervim 2021

Francia - Cave de L’Abbé Rous - Banyuls Sur Mer (Pirenei Orientali)

Germania - Weingut Reis - Feine Weine! - Briedel (Mosella)

Grecia - Alpha Estate - Amyndeon (Florina)

Italia - Tenute Lombardo - Caltanissetta (Sicilia)

Portogallo - Adega Cooperativa De Murça - Murça (Douro)

Spagna - Sat Viticultores Comarca De Guimar - Arafo (Tenerife - Isole Canarie)

Svizzera - St. Jodern Kellerei - Visperteminen (Cantone Vallese)

Premio Eccellenza Cervim 2021

Francia - Aoc Banyuls Grand Cru Président Henry Vidal - 2007 Terres Des Templiers - Banyuls Sur Mer (Pirenei Orientali)

Germania - Bremer Calmont Riesling - 2019 Reis - Feine Weine! Weingut - Briedel (Mosella)

Italia - Sicilia Doc Nero d’Avola Eimì - 2016 Tenute Lombardo - Caltanissetta (Sicilia)

Spagna - Dop Valle De Güímar Brumas De Ayosa Blanco Seco - 2020 Sat Viticultores Comarca De Guimar - Arafo (Tenerife - Isole Canarie)

Svizzera - Bianco Ticino Doc Malcantone Bianco di Cademario - 2019 Cantina Monti Sagl - Cademario (Cantone Ticino)

Aoc Valais Amigne De Vétroz Mitis - 2016 Domaine Jean René Germanier Sa - Vétroz (Cantone Vallese)

Premio Cervim Futuro 2021

Emanuele Contino, Azienda Agricola Teresa Soria di E. Contino - Castiglione Tinella

Premio Cervim Piccole Isole 2021

Pantelleria Doc Shamira - 2015 Azienda Agricola Basile - Pantelleria

Premio Donna Cervim 2021

Eleonora Domanda, Azienda Agricola Domanda - Calosso

Premio Cervim Bio 2021

Trento Doc Altinum Riserva - 2016 Cantina di Aldeno - Aldeno

Premio Cervim Originale 2021

Pdo Limassol Commandaria - 2013 Oenou Yi - Ktima Vassiliades - Omodos

Premio Vinofed 2021

Macedonia del Nord, Con Il Barovo Red - 2018 Tikves Winery - Kavadarci

Premio Mondial Vins Extremes 2021

Valle d’Aosta e Isole Canarie

