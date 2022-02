Vini Igp, più tempo (fino al 14 luglio 2022) per adeguarsi al nuovo regolamento Ue

I produttori italiani di vini Igp (che, al 31 gennaio 2022, secondo “Cantina Italia”, sono oltre 17 milioni di ettolitri sul totale delle scorte italiane, a quota 62 milioni di ettolitri, di cui 31 di vini Dop, ndr), avranno più tempo, esattamente fino al 14 luglio 2022 per adeguarsi al Regolamento Europeo in materia. Tecnicamente, il Regolamento Ue n. 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, entrato in vigore il 7 dicembre 2021, ha confermato che anche la produzione o vinificazione del massimo 15% delle uve derivanti da vigneti ubicati al di fuori della zona di produzione delimitata di una Igp, deve avvenire all’interno di tale zona.

“Al fine di contenere il danno economico dei numerosi produttori vitivinicoli che tradizionalmente hanno vinificato il massimo 15% delle uve fuori zona - spiega una nota - il Ministero ha accordato un periodo transitorio fino al 14 luglio 2022, data di fine dell’attuale campagna vendemmiale”.

“Abbiamo cercato di dare una risposta alle preoccupazioni della filiera che aveva chiesto di poter disporre di un periodo congruo che consentisse il graduale adeguamento alle nuove norme”, ha evidenziato il Sottosegretario alla Politiche Agricole con delega al vino, Gian Marco Centinaio, commentando il provvedimento. “Si tratta di un primo passo per sanare le criticità che ci sono state segnalate da tutto il mondo vitivinicolo”.

