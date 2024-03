Vini top della Borgogna, ma anche Italia, Piemonte e Toscana in testa: le chicche da Finarte

Una bottiglia di Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru di Henri Jayer 1993 a 7.000 euro (e una del 1996 a 6.500 euro), una Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru 1987 a 6.000 euro. Ed ancora, una magnum La Romanee Grand Cru 2006 di Domaine du Comte Liger-Belair a 5.000 euro, passando per una verticale di Sassicaia, gioiello della Tenuta San Guido, 15 bottiglie che abbracciano le annate dalla 2006 alla 2020, per 4.000 euro. E, rimanendo in Italia, il Brunello di Montalcino Riserva 1955 di Biondi Santi, mito enoico italiano, a 1.300 euro per una bottiglia, per poi risalire in Piemonte con il Barolo Monfortino 1964 di Giacomo Conterno, base d’asta a 1.000 euro. Ci sono, quindi, in primis, grandi nomi dalla Borgogna, ma anche quelli italiani, da Toscana e Piemonte (ma non solo), in un eterno derby enoico che si rinnova nell’asta battuta da Finarte, di scena il 12 e 13 marzo, a Milano. In asta spiccano anche la presenza dei distillati, Cognac storici, rari Rum Skeldon, Demerara e Caroni, whisky prestigiosi, Macallan, Laphroaig, Bowmore e una bottiglia di Springbank 50 Yo del 1919. Una giornata (13 marzo) sarà interamente dedicata alla cantina di un prestigioso ristorante di Milano, con una rassegna di vini italiani e una selezione di Champagne e di Borgogna: tra i “top” (con i primi “rialzi” che non si sono fatti attendere) si va dal Romanee-Saint-Vivant Grand Cru 2012 di Domaine de la Romanee-Conti, base d’asta 1.800 euro, allo Chambertin Grand Cru 2005 di Domaine Denis Mortet (1.400 euro); dalla magnum Rd Spectre 1988 di Bollinger (1.200 euro) alla magnum, sempre di Champagne, Salon 2007 (1.100 euro). E poi l’Harlan Estate 2016 della Napa Valley (900 euro), due bottiglie di Latour 1970, per gli amanti del terroir di Bordeaux (600 euro), due bottiglie di Barolo “Cascina Francia” 2008 di Giacomo Conterno (400 euro).

