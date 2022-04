“Vinitaly Design International Packaging Competition” 2022, vince l’etichetta di Cantina Pellegrino

La migliore etichetta? È quella del Marsala Superiore Riserva “Genesi” 2014 della Cantina Carlo Pellegrino, “Etichetta dell’Anno” di “Vinitaly Design International Packaging Competition” n. 26, organizzato da Veronafiere. La griffe siciliana, fondate nel 1880 dal notaio Paolo Pellegrino, partendo da Marsala e arrivando in seguito a Pantelleria, si aggiudica anche il riconoscimento per l’“Etichetta Gdo”, con il Terre siciliane Zibibbo “Cardilla” 2021. Alla Guido Berlucchi, storica cantina della Franciacorta, va, invece, la “Medaglia d’Oro” del “Premio Speciale Packaging Box” per il Franciacorta Riserva Dosaggio Zero Millesimato 2008 “Franco Ziliani”. Per le altre sezioni speciali del Premio: il “Premio speciale Packaging 2022” è andato a Genagricola e nel Premio speciale “Immagine coordinata 2022” ha trionfato la Cantine 4 Valli - “Il Poggiarello” (Piacenza). Il “Premio speciale Ambiente & Sostenibilità” è stato assegnato al Prosecco Doc “Uva” della Cantina la Delizia Viticoltori Friulani.

