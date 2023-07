Vino 2027: il mercato varrà 412,9 miliardi di dollari. Usa ancora n. 1, con 71 miliardi di dollari

In un’epoca della storia e dell’economia in cui i cambiamenti di scenario, anche repentini e profondi, sono sempre dietro l’angolo, lanciarsi in previsioni a lungo termine è un esercizio sempre più complicato. Eppure, anche a questo serve la statistica, e guardando nello specifico al settore del vino, se i macrotrend sono quelli di un calo dei consumi in quantità, e consumi sempre più concentrati sulla fascia “premium”, le stime del giro d’affari complessivo del mercato del vino per il prossimi 4 anni sono decisamente positive ed in netta crescita. Almeno secondo i dati pubblicati recentemente dal portale Statista, dalla cui previsioni (da prendere ovviamente come indicazioni di massima), emerge che il giro d’affari complessivo del vino, nel 2027, toccherà i 412,9 miliardi di dollari, con una crescita del 23,9% all’anno tra il 2023 ed il 2027. E la crescita, ad un ritmo del 24,6% all’anno, sarà ancora più forte in quell’Europa in cui soprattutto grazie ad Italia, Francia e Spagna, ma anche a Germania, Portogallo, alla rampante Inghilterra e non solo, si produce ben oltre la metà del vino mondiale. E nel “vecchio continente”, nel 2027, il giro d’affari complessivo legato al vino, dovrebbe superare nettamente in 198 miliardi di dollari. Il grosso del business, secondo le analisi ed i sondaggi sintetizzati da Statista, lo farà ancora il segmento dei vini fermi, il cui fatturato è previsto in crescita del +21,9% all’anno fino al 2027, per toccare, in Europa, i 148 miliardi di dollari. Ma in linea con quanto visto negli ultimi anni, gli spumanti, tra Prosecco, Franciacorta, Trentodoc, Alta Langa e Asti, per nominare gli italiani più celebri, passando per Champagne e Cremant in Francia, il Cava in Spagna e senza dimenticare gli sparkling wine made in Uk, cresceranno ben oltre la media, con un “frizzante” +34,1% all’anno, per arrivare a 39,2 miliardi di dollari nel 2027. E sarà una crescita quasi tutta legata ai valori, visto che i volumi di mercato, in Europa, cresceranno “solo” del +9,4% all’anno, per gli spumanti, per arrivare a toccare gli 1,2 miliardi di litri nel 2027. Ma se l’Europa, dunque, giocherà un ruolo importantissimo nel mercato del vino del futuro, al n. 1, per valore di mercato, ci sono e resteranno gli Usa, che saranno il primo mercato del vino anche nel 2027, con una stima di 71 miliardi di dollari ...

