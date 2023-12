Vino e affari, ancora una nuova causa tra Renzo Rosso e Masi Agricola

Non si placa la querelle tra Renzo Rosso e Masi Agricola. L’imprenditore della moda - e sempre più coinvolto nel mondo del vino, con la sua Brave Wine (attraverso la quale controlla Diesel Farm, ed è nel capitale di Josetta Saffirio, in Piemonte, e di Benanti, sull’Etna, in Sicilia) ma anche con la sua Red Circle Investments, che possiede il 10% del pacchetto azionario di Masi Agricola, realtà storica della Valpolicella, che al 73,4% è nelle mani dei fratelli Sandro, Bruno e Mario Boscaini (con quote paritetiche del 24,49% a testa, mentre il 7,56% è di Fondazione Enpaia ed il resto sul mercato, ndr) - ha citato ancora una volta in tribunale la cantina veneta, dopo la causa già aperta in questa estate, dopo la pubblicazione del bilancio 2022 https://winenews.it/it/masi-agricola-e-red-circle-investments-socio-al-10-scontro-in-tribunale-sul-bilancio_500132/. “Masi Agricola Spa, società quotata nell’Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium (“Masi” o “Società”) comunica di aver ricevuto notifica da Renzo Rosso e Brave Wine Società Agricola srl di un atto di citazione con cui si chiede al Tribunale di Verona di accertare se le comunicazioni rese al mercato da Masi in occasione: (a) delle dimissioni del Rosso; (b) dell’impugnazione del bilancio da parte di Red Circle Investments srl; (b) dell’assemblea che ha approvato la revoca di due amministratori di Masi ai sensi dell’articolo 2390 Codice Civile; configurino un’ingiusta lesione del diritto all’onore e/o alla reputazione del Rosso e di Brave Wine Società Agricola srle, in questo denegato caso, abbiano determinato un danno risarcibile”. Questa una nota ufficiale dell’azienda https://www.masi.it/files/masi_agricola_spa_-_cs_del_12.12.2023.pdf, che spiega anche la sua posizione: “la Società (Masi Agricola, ndr) ritiene del tutto infondata l’azione legale promossa da Rosso e Brave Wine Società Agricola srl e agirà nelle sedi opportune a tutela dei propri diritti. Si segnala che Rosso, Red Circle Investments srl e Brave Wine Società Agricola srl, di cui il Rosso è socio unico in entrambe, hanno, ad oggi, avviato, a partire da giugno 2023, due ulteriori procedimenti legali (vedere comunicati del 21 giugno e del 4 agosto 2023), oltre a quello di cui al presente comunicato, nei confronti di Masi, nell’ambito dei quali la Società ha già conferito incarico ai propri legali per resistere a tali infondate iniziative a tutela del prestigio e della reputazione di Masi, nell’attesa che il giudice, nel pronunciarsi, accerti la pretestuosità anche di questa terza lite. Masi ritiene che le tre predette domande giudiziali facciano parte di uno strutturato paradigma finalizzato a destabilizzanti obiettivi extrasociali”. La prima udienza, salvo rinvii, è fissata per l’8 maggio 2024.

