Vino e concorsi internazionali, l’Italia sugli scudi al “Berliner Wein Trophy” 2023

Non c’è concorso internazionale dedicato al vino in cui l’Italia non brilli. E non fa eccezione il “Berliner Wein Trophy” 2023, il concorso enologico internazionale indetto dall’agenzia DWM Deutsch Wein Marketing che, con il patrocinio Oiv - Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino e dell’Uioe (Union Internationale des Oenologues), è tra i più importanti e prestigiosi appuntamenti del mondo enoico. Dove, per il Belpaese, oltre alle due “Gran Medaglie d’Oro” (su un totale di 22 assegnate ai vini di tutto il mondo) conquistate dal Memoira Montefalco Sagrantino 2015 di Còlpetrone, che fa parte delle Tenute del Cerro (del gruppo UnipolSai), ed il Barolo 2019 di Bosio, e di 553 medaglie d’oro su 2.472, ha raccolto anche premi speciali. E così, se per giudizio complessivo dei vini il “Best Producer” italiano nella categoria “still wine” è la trentina Provinco Italia, e, per gli “sparkling wine”, la celebre Valdo Spumanti, da Valdobbiadene, la “Best Cooperative” è Cantina Tollo, una delle realtà di riferimento del vino d’Abruzzo, con 2.500 ettari di vigneti.

Un premio che arriva, per il quinto anno consecutivo, 10 medaglie d’oro premiate nella degustazione invernale del Berliner Wein Trophy: Cagiòlo Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2018, Terre del Vento Trebbiano d’Abruzzo Dop 2022, Senza Tempo Montepulciano d’Abruzzo Dop 2021, Sassopiano Montepulciano d’Abruzzo Riserva Dop 2019, Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2019, Trebbiano Passerina Terre di Chieti Igp 2022, Orapiena Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2019, Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2020, Trebbiano d’Abruzzo Dop Organic 2022 e Sassianello Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2019. Oltre a queste, anche i vini di Feudo Antico, azienda del gruppo teatino, sono stati capaci di conquistare la giuria: sono stati premiati, con tre medaglie d’oro, Rosso Riserva Tullum Docg 2018, Pecorino Terre di Chieti Igp 2022 e Rosso Tullum Docg 2018. “Siamo felici di questo importante riconoscimento - dichiara Luciano Gagliardi, presidente Cantina Tollo - da più di sessant’anni il nostro obiettivo è rappresentare un punto di riferimento per l’Abruzzo e per l’Italia del vino. Essere eletti per cinque anni consecutivi la miglior cooperativa italiana rappresenta un grande motivo di soddisfazione, che ci sprona a proseguire il percorso intrapreso all’insegna della sostenibilità ambientale, economica e sociale e della qualità sempre più alta dei nostri vini”.

Tra gli altri premi, quello per il “Best Producer Organic” italiano è andato a Fattoria La Vialla, mentre quello di “Best Importer” a Grande Vitae.

