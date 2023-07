Vino e concorsi, neanche un italiano in finale nella “The Best Wine of The World Competition”

Di certo, non sarà italiano, il miglior vino della “The Best Wine of The World Competition”, la più vasta competizione (on line) di vino del pianeta, lanciata nel 2018 dal portale tastingbook.com. La classifica finale si conoscerà solo in agosto, ma, intanto, non c’è nemmeno un’etichetta tricolore nelle “short list” dei finalisti delle diverse categorie (rossi, bianchi, vini dolci, vini fortificati e Champagne) che si sono formate dagli oltre 3 milioni di voti espressi su 17.721 vini segnalati da 543.000 professionisti e appassionati del settore, e dalle quali, in agosto, una giuria selezionata tra 16.000 wine writer, blogger, Master of Wine, wine maker e così via, dopo una degustazione alla cieca, emetterà i suoi verdetti.

Per entrare nella “Top 10” finale di ogni categoria, sono stati presi in considerazione solo i vini con almeno 2.000 voti. E così, nella categoria dei vini rossi, il podio provvisorio, quello della “giuria popolare”, per così dire, è formato da Château Haut-Brion 2018, Côte-Rôtie La Turque E.Guigal 2018 e dal Grange Hermitage Penfolds 2018, mentre quello dei bianchi vede primeggiare il Montrachet Domaine de la Romanée-Conti 2018, seguito dal Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken GG Weingut Robert Weil 2018 e dal Redoma Reserva Branco Niepoort 2021. Tra i vini dolci, i più votati, ad oggi, sono stati Château Coutet 2018, Château Suduiraut 2016 e Château Climens 2016, mentre i fortificati vedono al top il solo Portogallo, con il Vintage Port Graham’s 2016, il Vintage Port Niepoort 2019 ed i Vintage Port Taylor’s 2016. Gli Champagne più votati, invece, sono Dom Pérignon 2013, Rare Rose 2012 e Thienot x Penfolds Blanc de Blancs Lot 2-175 2013.

Copyright © 2000/2023