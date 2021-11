Vino e partnership, Terre Cevico rafforza la collaborazione con Orion Wines

Si intrecciano sempre più spesso, per rafforzarsi, le storie e le proprietà delle aziende del vino italiano. Anche quando sono molto diverse tra loro. Come il Consorzio Cooperativo Terre Cevico, tra i big della cooperazione vinicola italiana (realtà da un fatturato aggregato di 160 milioni di euro, formata da 5.000 famiglie di viticoltori che coltivano 7.000 ettari di vigneto, e con 20 cantine, con il quartier generale in Emilia Romagna, a Lugo, a Ravenna) che, dopo una collaborazione decennale soprattutto sui vini pugliesi e siciliani, entra nella compagine di Orion Wines, azienda con sede in Trentino, a Lavis, che produce vini da tutte le più importanti Regioni d’Italia (fondata nel 2010 e capace di un fatturato da 30 milioni di euro).

Si tratta di “un accordo di partnership - spiega una nota - per valorizzare, nel solco della sostenibilità, i vini che le due realtà producono e commercializzano sui mercati mondiali. Le due aziende collaborano già da alcuni anni soprattutto sul fronte dei vini pugliesi e siciliani, con una forte componente di biologico, sostenibilità e grande attenzione alla valorizzazione dei territori di origine. Un rapporto sviluppatosi con grande naturalezza nel rispetto dell’identità e della storia di ambedue le realtà che oggi si concretizza anche ufficialmente. Due imprese molto diverse, a partire dalla forma societaria, ma assolutamente complementari e accomunate dalla stessa visione. Un’integrazione quasi perfetta di know-how di marketing, commerciale e competenza enologica, che si uniscono per raggiungere maggiore visibilità ed interesse presso il consumatore grazie alla ricerca della massima qualità dei propri vini”.

“Una mossa naturale dopo anni di collaborazioni e progetti comuni di successo, che hanno portato ad una volontà reciproca di legare maggiormente le due aziende”, commenta Marco Nannetti, presidente Terre Cevico.

“Questa partnership ci permetterà di affrontare in maniera più forte e strutturata le richieste sempre più esigenti dei mercati, con un approccio focalizzato alla sostenibilità a 360 gradi”, aggiunge Alessandro Michelon (Orion Wines).

Una collaborazione, spiegano le due realtà, basata su alcuni valori condivisi: “vini sostenibili, rispetto dell’ambiente e delle persone; rispetto della biodiversità e dei profili qualitativi della zona d’origine; impegno per la produzione di vini che permettano di valorizzare al meglio la propria terra”.

