Vino e pietra, simboli di Verona, si uniscono nel progetto “Scenic by Nature”

Un’idea 100% “made in Verona” che unisce vino e pietra - tra le economie più importanti della città - nel progetto “Scenic by Nature”, nato da un’idea di Cantina Valpolicella Negrar, nominata per ben cinque volte miglior cooperativa vitivinicola italiana, e Marmi Lanza, azienda impegnata da oltre sessant’anni nella lavorazione delle pietre naturali: il risultato sono le due bottiglie limited edition di Amarone e Ripasso, prodotte nel cuore della Valpolicella Classica.

Grazie ad un’innovativa tecnologia di stampa su vetro, le bottiglie di Amarone e Ripasso “Scenic by Nature” sono avvolte da una “pelle” preziosa, creata per effetto di scenografiche texture delle quarziti Sandalus e Green Canyon firmate Marmi Lanza. Materie rare che si fondono e si sublimano in un gioco ricercato di forme e di colori, tra corpi fluidi e solide consistenze.

“L’idea è scaturita da un’importante tendenza del momento nel settore dell’architettura - spiega Pietro Poletto, a capo e direttore creativo Studio Poletto, che ha curato il concept creativo - ovvero la ricerca di materiali che sappiano creare un collegamento diretto tra gli interni e la natura che circonda l’ambiente urbano, riportando l’uomo in connessione con essa. Da questo desiderio di ritorno ad una naturale autenticità è nata l’intuizione di far incontrare la pietra con il vino, due mondi che nella terra trovano l’elemento comune e che insieme sono espressione dell’arte e della cultura di un territorio”.

“Il mondo guarda affascinato a un territorio capace di produrre grandi vini che, assieme alla maestria nella lavorazione delle pietre naturali, rappresentano l’eccellenza dell’artigianato italiano e veronese, esportato in tutto il mondo” afferma Renzo Bighignoli, presidente Cantina Valpolicella Negrar, nome indissolubilmente legato alla storia dell’Amarone.

Le limited edition di Amarone della Valpolicella Docg Classico 2019 e di Valpolicella Ripasso Doc Classico Superiore 2020 sono in vendita da Domìni Veneti a Negrar di Valpolicella e possono essere spedite in tutta Italia.

