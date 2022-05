Vino e promozione, la partnership Consorzio del Vino Chianti ed American Express

La promozione del vino, a volte, sperimenta canali davvero peculiari: un esempio, in questo senso, arriva dal Consorzio del Vino Chianti, che ha risposto “transazione accettata”, per così dire, alla richiesta di American Express, colosso della finanza americana e proprietario di una delle più celebri carte di credito del mondo. L’accordo prevede che i possessori della carta che faranno acquisti nelle cantine del Chianti avranno condizioni agevolate o addirittura azzerate sui costi delle commissioni a carico delle medesime imprese. Le agevolazioni consistono in commissioni trasparenti e specifiche per il settore vitivinicolo basate sul volume di affari annuo. Il canone e le spese a carico delle cantine saranno pari a zero per incassi, fatti con le carte American Express, fino a 3.000 euro l’anno.

“Abbiamo accolto con favore la proposta di American Express - commenta il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi - che va ad alleggerire i nostri associati da canoni e spese per le vendite in cantina. Come Consorzio Vino Chianti siamo impegnati costantemente per offrire alle nostre cantine ogni intervento o misura che possa andare a loro vantaggio. Per questo ringrazio American Express per l’attenzione nei nostri confronti nella speranza che questo sia solo l’inizio di una proficua collaborazione”.

