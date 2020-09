Vino, è tempo di “Top 100” mondiali, e degustazioni virtuali, con tanta Italia

“Mostri sacri” del vino italiano come Marchesi Antinori e Gaja, pilastri delle Langhe e del Piemonte come Elvio Cogno, G.D. Vajra, Comm. G.B. Burlotto, Sandrone, Sottimano e Vietti, gradi firme di toscana come Le Macchiole a Bolgheri, Le Ragnaie a Montalcino e Rocca di Montegrossi nel Chianti Classico, cantine di riferimento della Sicilia come Tasca d’Almerita e Terre Nere, leader dei loro territori come Mastroberardino, in Irpinia, e Pieropan nel Soave, e chicche come Château Feuillet, dalla Valle d’Aosta: ecco le cantine italiane selezionate per la prima “Top 100” del 2020, quella del magazine Usa “Wine & Spirits”. Cantine che saranno protagoniste di degustazioni virtuali, in collegamento mondiale dal 13 al 24 ottobre, con il ricavato della degustazioni che oltre a sostenere le organizzazioni ambientaliste San Francisco Baykeeper e NY/NJ Baykeeper, aiuterà anche la Restaurant Workers’ Community Foundation.

Italia

Elvio Cogno

Terre Nere

G.D. Vajra

Marchesi Antinori

Comm. G.B. Burlotto

Château Feuillet

Gaja

Le Macchiole

Mastroberardino

Pieropan

Le Ragnaie

Rocca di Montegrossi

Sandrone

Sottimano

Tasca d’Almerita

Vietti

Argentina

Trapiche

Bodegas Weinert

Zuccardi Valle de Uco

Australia

Bindi Wines

Chambers Rosewood Vineyards

d’Arenberg

Penfolds

Austria

Sattlerhof

Forstreiter

Prager

Cile

Concha y Toro

Montes

Francia

Champagne Bollinger

Domaine Bouchard Père & Fils

Domaine Chanson

E. Guigal

Louis Jadot

Krug

Lucien Le Moine

Frédéric Magnien

Château Maris

Château du Moulin-à-Vent

Domaines Ott

La Pousse d’Or

Remoissenet Père & Fils

Château de Saint Cosme

Rotem and Mounir Saouma

Trimbach

Jean Vesselle

J. de Villebois

Germania

Selbach-Oster

Robert Weil

Maximin Grünhaus

Dr. Loosen

Grecia

Boutari

Hatzidakis

Domaine Sigalas

Hungary

Disznókő

Portugal

Ramos Pinto

Blandy’s Madeira

Broadbent

José Maria da Fonseca

Spagna

Gran Clos

R. López de Heredia

Quinta da Muradella

Bodegas y Viñedos Raúl Pérez

Bodegas Vega-Sicilia

Uruguay

Bodega Garzón

Stati Uniti

Maurice Cellars

Andrew Will

Au Bon Climat

Bergström

Big Table Farm

Calera

Cambria Estate Winery

Chanin

Corison Winery

Cristom Vineyards

DeLille Cellars

Diamond Creek Vineyards

Domaine de la Côte

Domaine Drouhin Oregon

Drew

Duckhorn Vineyards

Gary Farrell Vineyards & Winery

Gramercy Cellars

Hermann J. Wiemer Vineyard

Hirsch

King Estate

Melville Winery

Ovum

Quilceda Creek

Radio-Coteau

Ridge Vineyards

Roederer Estate

Rose & Arrow Estate

Stag’s Leap Wine Cellars

Stags’ Leap Winery

Tablas Creek Vineyard

Terre Rouge

von Strasser Family of Wines

W.T. Vintners

Walter Scott

Williams Selyem

