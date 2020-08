Vino e tv, arriva la mini-serie “Shadows in the Vineyard”, con Noah Wyle e Judith Light

Agli inizi del 2010, Aubert de Villaine, co-proprietario del mito di Borgogna Romanée-Conti, ricevette una serie di lettere anonime, in cui si chiedeva un riscatto di 1 milione di euro, pena l'avvelenamento dalle radici dei vigneti più prestigiosi del mondo. Una storia vera, durata pochi mesi, visto che, in poco tempo, la polizia arrestò l’autore delle lettere e del diabolico piano, Jacques Soltys, pregiudicato poi morto suicida in prigione, in attesa di processo. Una storia già diventata un libro, “Shadows in the Vineyard”, del giornalista Maximillian Potter, e ora pronta a diventare una mini serie tv. A produrla (i lavori dovrebbero partire ad inizio 2021) saranno Landmark Studio Group e District 33, protagonisti (e co-produttori) attori celebri come Noah Wyle e Judith Light.

