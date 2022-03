Vino e video: “Crepuscule of Covid” dedicato a Pierluigi Tolaini, in concorso a New York

“Ci sono molte somiglianze tra la vite e l’uomo. Le viti sono abituate alle avversità, le loro radici vanno più in profondità alla ricerca di acqua e minerali per tutta la vita. Sono le radici che danno forza e carattere a un vino. Sono le radici e le avversità che danno carattere a un uomo. Ci vuole tempo per costruire il carattere di un grande vino, ci vuole tempo per arrivare al carattere di un grande uomo”. Parole che arrivano dal video “Crepuscule of Covid - Reflections of a Winemaker During Lockdown”, dedicato alla memoria di Pierluigi Tolaini, imprenditore che ha dato vita ad una delle realtà storiche del vino di Toscana, scomparso in aprile 2020, oggi condotta da Lia Tolaini.

Un video scritto e diretto da Lino Pujia, già protagonista di opere dedicate al vino, come “The Duel of Wine”. Un video che, già premiato come “Best Philosophical Musings” (migliore riflessione filosofica) nel “Wine Spectator Video Contest” 2020, ora torna a far parlare di sé (e del vino italiano) in un alto peculiare concorso, quello dedicato ai “corti” nel “New York Women in Film & Television’s 5th Annual Online Shorts Festival”.

A scegliere i vincitori del “The Audience Choice Award”, come dice il titolo stesso, sarà il pubblico, votando sul portale di iWomanTV. I vincitori saranno annunciati l’11 marzo. Che sia ancora il vino italiano, con le sue storie, a brindare?

