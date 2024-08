Vino ed e-commerce, nel 2024 6,1 miliardi di dollari il fatturato globale, destinato a crescere

Molto più lentamente sui tassi di crescita a doppia, e, a volte, a tripla cifra, del periodo del Covid, l’e-commerce di vino, che ha riempito, per mesi, le cronache, anche per i tanti investimenti milionari che gruppi importanti del food & beverage, ma anche della finanza, hanno messo a segno in un tempo decisamente breve, è sparito un po’ dai radar. Eppure, seppur più lentamente, il business, a livello mondiale, continua a crescere. E se nel 2024 la previsione è di raggiungere i 6,1 miliardi di dollari di fatturato, le previsioni, per i prossimi 5 anni, secondo il portale “Statista”, parlano di un tasso di crescita aggregata intorno al 4,2% annuo, per arrivare a 7,56 miliardi di dollari, nel 2029, grazie a 327,8 milioni di utenti di questo peculiare canale di mercato. Che resta una nicchia, ovviamente, con un tasso di penetrazione del 3,7% nel 2024, che dovrebbe arrivare al 4,5% nel 2029, con un “fatturato medio per utente” che è atteso nell’ordine del 26,67 dollari a testa. E con il mercato degli Stati Uniti assolutamente leader a livello mondiale (come, del resto, lo è del vino, in generale), con un giro d’affari di oltre un terzo del totale dell’e-commerce enoico, pari a 2,8 miliardi stimati nel 2024.

