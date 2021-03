Vino ed eventi: nel 2021 salta anche “ViniVeri” a Cerea, che era in calendario il 18-19 giugno

Non solo i grandi eventi come Vinitaly, rinviato al 2022. A saltare sono anche gli storici eventi “satellite” da sempre svolti in concomitanza o nei dintorni della più importante fiera del vino italiano. Così è anche per “ViniVeri”, l’evento del Consorzio ViniVeri, oggi guidato da Paolo Vodopivec, dedicato ai “vini secondo natura”, che era in calendario il 18-19 giugno 2021 a Cerea, ma che non si farà nel 2021, a causa della pandemia.

“Abbiamo atteso con fiducia che l’incertezza facesse spazio a un rapido e duraturo miglioramento. A 3 mesi dall’evento dobbiamo responsabilmente prendere atto della realtà: non solo sono ancora in vigore le stringenti normative relative allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, ma l’attuale andamento della situazione epidemiologica sta portando ad un ulteriore rafforzamento delle misure di contenimento sia a livello locale che nazionale”, spiega Vodopivec.

Ma non ci si ferma: “annunciamo un progetto alternativo per l’occasione esteso non solo a tutto il territorio nazionale ma a quello di appartenenza dei vignaioli esteri aderenti alle attività del Consorzio come Austria, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Slovenia e Svizzera: “ViniVeri Ristoranti 2021”. I vignaioli di Viniveri saranno protagonisti, nel periodo estivo, di appuntamenti che si svolgeranno in diversi ristoranti con degustazioni, abbinamenti e piccole masterclass”. Mentre continuano, sulla pagina Facebook di “ViniVeri” https://www.facebook.com/consorzioViniveri, gli incontri live “Voci Naturali”, in cui i produttori raccontano i loro vini, il territorio e le loro storie.

