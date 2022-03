Vino ed export da record: Veneto, Piemonte e Toscana leader, con il 67% del valore totale

Il Veneto del Prosecco e dell’Amarone, del Soave e del Pinot Grigio, per citare le “teste di serie”, è ancora Regione leader delle esportazioni del vino italiano nel 2021, con 2,4 miliardi di euro in valore (+11,1%) su 7,1 del totale; la Toscana del Brunello di Montalcino e del Chianti Classico, di Bolgheri e del Nobile di Montepulciano, del Chianti e della Vernaccia di San Gimignano, del Morellino di Scansano e della Maremma Toscana, passando per l’Igt Toscana e tante altre denominazioni, terza in valore, con 1,1 miliardi di euro, è la Regione cresciuta di più (+16,4%), tra le prime tre regioni per valore assoluto, avvicinandosi molto al Piemonte del Barolo e del Barbaresco, del Gavi e della Barbera d’Asti, dell’Asti e dell’Alta Langa, tra gli altri, a quota 1,2 miliardi di euro (+12,2%). Fotografia da cui emergono ancora una volta le locomotive dell’export del vino italiano da record assoluto, nel 2021 (+12,4% sul 2020) che arriva dai dati Istat analizzati da WineNews.

Con le “top 3” tra le Regioni, per valori assoluti, che, da sole, valgono oltre il 67% dell’export nazionale (mettendo insieme oltre 4,8 milioni di euro in valore). E se, come detto, il Veneto consolida il suo primato in valore assoluto, ed il Piemonte si conferma ad altissimi livelli, da sottolineare, tra le tre “big”, è proprio l’exploit di crescita della Toscana, regione italiana storicamente votata all’internazionalizzazione, nel vino e non solo, che arriva nero su bianco proprio in vista della “Settimana delle Anteprime”, con la regia della Regione Toscana, di Avito (Consorzio dei Consorzi di Toscana, ndr) e di tutti i singoli Consorzi, di scena dal 19 al 25 marzo, tra Firenze ed i territori.

Dietro alle Regioni da podio dell’export, secondo i dati Istat, vengono nell’ordine il Trentino Alto Adige, con oltre 614 milioni di euro, davanti all’Emilia Romagna che supera i 409, alla Lombardia che sfiora quota 286 milioni di euro, all’Abruzzo a 203 milioni di euro di esportazioni enoiche, e ancora, a chiudere la “Top 10”, la Puglia, con 178 milioni di euro, il Friuli Venezia Giulia, con 141, e la Sicilia, con 139 milioni di euro. Con tante realtà che registrano incrementi a doppia cifra, anche superiori al +20% (con il primato assoluto della crescita che spetta alla piccola Val d’Aosta, che segna il +61,1%, con un valore, però, di soli 3,4 milioni di euro).

Focus - Il commento al primato del Veneto del presidente della Regione, Luca Zaia

“Le conseguenze della pandemia sono state sicuramente pesanti, ma questi dati dicono che il nostro settore vitivinicolo è fatto di combattenti che hanno sfidato il grave momento per l’imprenditoria, assicurandosi anche risultati che sono importanti segnali di ripresa. Il Veneto è in testa alle Regioni italiane per l’export vinicolo con una sensibile crescita; è un segno di passione per il lavoro ma anche un riconoscimento di capacità nelle difficoltà, caratteristiche che sono nel dna dei veneti e che saranno preziose anche nell’affrontare le ripercussioni dell’attuale situazione internazionale”. A dirlo il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Per comprendere il valore del vino nell’economia del Veneto basta pensare che da solo rappresenta circa un terzo circa dell’export agroalimentare veneto. Siamo parlando di una delle grandi eccellenze della nostra regione. Un’eccellenza frutto di un lavoro importante e molto spesso eroico che con orgoglio vediamo apprezzata dal mondo”.

