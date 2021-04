Vino & eventi: annunciata, a Merano, “Nature et Purae”, dal 28 al 30 maggio

Gli eventi del vino provano a “rifiorire” in primavera, letteralmente. E come comunicato dall’Azienda di Soggiorno di Merano, in concomitanza con il “Merano Flower Festival”, in programma dal 28 al 30 maggio, potrebbe andare in scena anche una sorta di “anteprima” del “Merano Wine Festival ” (la cui edizione “piena” è in calendario dal 5 al 9 novembre 2021, ndr).

“Si tratterà di “Naturae et Purae”, un evento dedicato alla sostenibilità, che si rivolgerà ad un pubblico selezionato si legge in una nota - e consisterà in un percorso sensoriale tra aromi e profumi della natura, abbinati alla purezza del vino. Nel rispetto della normativa anti Covid-19 saranno rispettate le seguenti regole: 5 metri quadrati per persona (produttore, visitatore, personale di servizio), massimo 250 persone per sessione, lunghezza tavoli di almeno 5 metri, spazio tra un tavolo e l’altro di minimo 1 metro, massimo 3 persone per la gestione del tavolo, 3 visitatori per tavolo con il rispetto di minimo 1 metro di distanza tra loro”.

Secondo il calendario di massima, dovrebbero esserci quattro distinti momenti: “Campania Felix - Blanc de Blanc”, che consisterà in una presentazione e degustazioni di prodotti vitivinicoli tipici delle varie aree e zone della Campania, con focus sui vini bianchi; “Cult Enologist”, con presentazioni e degustazioni dei migliori vini dei 12-15 enologi cult di fama internazionale, con prodotti selezionati tra 100 aziende vitivinicole; “Catwalk Rosè”, dedicato ai vini rosè ed alle bollicine; il “Think Tank” digitale sulla sostenibilità della filiera vitivinicola, con la partecipazione di Università e Istituzioni.

Tutto in presenza, ma niente di certo, però: dai rumors appresi da WineNews, l’organizzazione del Merano Wine Festival del “The WineHunter” Helmuth Köcher non ha ancora inviato comunicazioni ufficiali, poiché si starebbe ancora verificando la reale fattibilità dell’evento (che molto dipenderà dall’andamento dei contagi e del “colore” relativo che avrà l’Alto Adige nei prossimi giorni).

