Vino & moda, le contaminazioni in “Milano Fashion Week” 2025 in nome di eleganza e artigianalità   

Da una parte, le sfilate degli stilisti più importanti del mondo, e, dall’altra, le etichette che rappresentano l’eccellenza dell’enologia italiana, entrambi protagonisti sul palcoscenico della “Milano Fashion Week” 2025, una delle vetrine più importanti del settore a livello internazionale, che si chiude oggi a Milano. E se il Franciacorta si conferma brindisi ufficiale dell’evento, grazie ad un accordo consolidato con la Camera Nazionale della Moda, il Consorzio di tutela Lugana Doc rinnova la partnership con Fondazione Sozzani, accompagnando la presentazione della collezione del brand Florania. Il Consorzio del Prosecco Doc firma, invece, con l’artista SteReal, un murales dedicato all’energia femminile (seconda opera del viaggio artistico verso le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di “Milano Cortina” 2026), mentre la cantina siciliana Fazio si “gemella” con lo stilista Alessandro Enriquez al Museo Bagatti Valsecchi. Quello tra la Camera Nazionale della Moda, che organizza la “Milano Fashion Week”, ed il Consorzio del Franciacorta, che unisce le cantine del Metodo Classico italiano più famoso nel mondo, è un accordo nato dal 2012, basato su una comunanza di sinergie e valori condivisi. La partecipazione all’evento milanese, che fa parte del programma di iniziative del Consorzio, rafforza ulteriormente il posizionamento del brand a livello globale.“Essere partner di Camera Nazionale della Moda Italiana rappresenta per Franciacorta motivo di grande orgoglio e l’occasione per rafforzare valori e peculiarità affini - afferma Silvano Brescianini, presidente del Consorzio - il Franciacorta condivide con i brand italiani di moda la creatività e l’artigianalità che conferiscono al prodotto finito originalità, eleganza e qualità, fattori distintivi dell’Italian Style nel mondo”. Tra le presenze, l’opening dell’hub di Camera Moda come wine partner, la partecipazione all’evento di Cristina Parodi per il suo brand Crida allo show-room Gio Moretti in Via della Spiga, ed il supporto al lancio della mostra “Io sono Leonor Fini” a Palazzo Reale, in collaborazione con Camera Moda e Mondo Mostre.

La sfilata di Florania, accompagnata dai brindisi con il Lugana Doc, una delle eccellenze bianchiste italiane, oltre che meta turistica tra le più vocate in Italia, con il comprensorio del Lago di Garda, è ispirata alle donne surrealiste e all’alchimia. “As Above, So Below” racchiude i temi chiave del marchio “a-genere” fondato da Flora Rabitti: la connessione tra macrocosmo e microcosmo, tra l’ecosistema naturale e le attività umane. Tutti i capi sono realizzati in Italia con materiali circolari e fibre innovative. La presentazione (alla Fondazione Sozzani) sarà accompagnata dalla proiezione del cortometraggio “Everything Above, So Below”, diretto da Filippo Savoia.

Il Consorzio del Prosecco Doc, insieme all’artista milanese SteReal, compie un altro passo verso le Olimpiadi Invernali di “Milano Cortina” 2026, di cui è sponsor ufficiale: per la “Milano Fashion Week” è stato inaugurato alla Darsena, in Piazza 24 maggio, un murale di 150 metri quadri con, al centro, una figura femminile, elegante e senza tempo. Accanto a lei, un calice di Prosecco Doc e la silhouette di una bottiglia esaltano l’italianità e la tradizione vinicola. Lo sfondo dorato, le bollicine e il logo del Consorzio richiamano la qualità e la vivacità del Prosecco, mentre tre strappi nei colori bianco, rosso e verde evocano il Tricolore, simbolo di orgoglio e identità nazionale. L’opera è la seconda di un ciclo da sette murales che accompagnerà la città meneghina fino all’inizio dei Giochi del 2026. La cantina siciliana Fazio è entrata, invece, a far parte dell’atmosfera magica dell’evento dello stilista palermitano Alessandro Enriquez: alcune delle etichette più rappresentative della cantina sono state degustate nella splendida cornice del Museo Bagatti Valsecchi, nel cuore del quadrilatero della moda.

