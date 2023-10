Vinoway: Alessandro Regoli, direttore WineNews, miglior giornalista enogastronomico italiano 2023

“Trasformando una passione in professione, da oltre 40 anni, ben prima della nascita di WineNews (nel 2000, ndr) e del boom dell’enogastronomia sul web, racconta il mondo del vino e dell’agricoltura italiani come fonte inesauribile di storie del passato, del presente e di tendenza per il futuro, che diventano di interesse generale se legate alle migliori notizie di attualità. Notizie di agricoltura, ma anche di economia, cultura, scienza, persino di politica e cronaca, che informano un pubblico potenzialmente vastissimo perché non parlano solo di vino e cibo, ma lo avvicinano e lo educano al loro mondo complesso”: per questo motivo, “Vinoway Wine Selection” 2024, evento dedicato ai vini italiani di eccellenza e alle figure più influenti del settore vinicolo, a Castello Monaci Resort, a Salice Salentino, nei giorni scorsi, ha premiato il direttore WineNews, Alessandro Regoli, come miglior giornalista enogastronomico italiano 2023.

Il “Premio alla Carriera” è andato al “WineHunter” Helmuth Köcher (patron del “Merano WineFestival”, uno dei salotti del vino più importanti d’Italia e non solo); Lorenzo Landi è stato scelto come il “Miglior Enologo Italiano”, Gian Piero Romana il “Miglior Agronomo Italiano”, Chiara Giannotti la “Miglior Comunicatrice Italiana” (vino.tv); è andato a Christian Scrinzi, presidente delle aziende agricole del Gruppo Italiano Vini (Giv), il “Premio alla Cultura e alla Ricerca Vitivinicola”; Silvia Imparato, alla guida della griffe campana Montevetrano, si è aggiudicata il “Miglior Imprenditore Vitivinicolo Italiano”, Jacopo Vagaggini il “Miglior Giovane Enologo Italiano”, Cristian Specogna della tenuta friulana Specogna, il “Miglior Vignaiolo Italiano”. Il responsabile commerciale di Ronco dei Tassi, Enrico Coser, è stato eletto come il “Personaggio dell’Anno”; Francesco Cioria, sommelier e responsabile della cantina dello storico ristorante San Domenico di Imola, il “Miglior Sommelier Italiano”, e Francesco Cozza, dello storico VesConte di Palazzo Cozza Caposavi sul Lago di Bolsena, ha ricevuto il “Premio Miglior Imprenditore Enogastronomico e Alberghiero Italiano”; Daniele Pasquali, direttore commerciale della Vespa-Vignaioli per Passione, è stato selezionato come il “Miglior Wine Promoter Italiano. A Vie di Romans è andato il “Premio VinArchitettura e Design”; la Cantina dell’Anno è stato eletta l’abruzzese Nododivino.

Ancora, tra i premi, il “Partesa For Wine” è andato a Denis Pantini, direttore dell’Area Agricoltura ed Industria Alimentare e di Wine Monitor by Nomisma Spa, il Premio Omnia Technologies a Milena Lambri, ricercatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Premio Enartis a Teodosio d’Apolito, proprietario della società di consulenza enologica Vinifare. Riconoscimenti per i migliori ristoranti del Sud (Cala Luna, a Cefalù), Centro (Atto di Vito Mollica, a Firenze) e del Nord (Forme Restaurant, a Brescia), come pure per i Consorzi del vino italiani: da Novella Pastorelli, presidente Consorzio di tutela Primitivo di Manduria, a Francesco Monchiero, presidente Consorzio di tutela del Roero, da Cesare Avenia, presidente Consorzio di tutela dei Vini Caserta, a Vincenzo Cecci, presidente del Consorzio di tutela Vini di Orvieto, a Libero Rillo, presidente Sannio Consorzio Tutela Vini.

Focus - “Vinoway Wine Selection” 2024, i migliori vini ...

I migliori vini, sempre secondo “Vinoway Wine Selection” 2024, evento dedicato ai vini italiani di eccellenza e alle figure più influenti del settore vinicolo, sono:

Novità dell’Anno:

Albino Armani - Foja Tonda Valdadige Terradeiforti Rosso Doc Casetta 2017

Miglior Rosso:

Argiolas - Turriga Rosso Igt Isola dei Nuraghi 2019

Miglior Orange:

Borgo Savaian - Aransat Orange

Miglior Spumante:

Bosio - Girolamo Bosio Pas Dosè Spumante Docg Franciacorta 2016

Miglior Passito:

Ca’ Rugate - Corte Durlo Passito Igt Veneto 2015

Premi Speciali Riserve di Cantina:

Il Pollenza - Il Pollenza Rosso Igt Marche 2006

Vespa Vignaioli per Passione - Raccontami Rosso Doc Primitivo Di Manduria 2014

Miglior Bianco:

La Scolca - d’Antan Secco Bianco 2009

Viticoltore Antonio Mazzella - Vigna Del Lume Bianco Doc Ischia 2022

Miglior Rosato:

Palamà - Metiusco Rosato Igp Salento 2022

Miglior Liquoroso:

Tiberi David - Vino Cotto Stravecchio di Loro Piceno 2001

Cantina dell’Anno

Nododivino - Abruzzo

Focus - “Vinoway Wine Selection” 2024, i 35 vini con il punteggio più alto, 97/100 …

La “Vinoway Wine Selection” 2024 ha anche premiato 35 vini, con il punteggio più alto, 97/100 … Eccoli, in elenco:

Baglio del Cristo di Campobello - Laudàri Bianco Doc Sicilia 2021

Arnaldo Caprai - Collepiano Rosso Docg Montefalco Sagrantino 2019

Famiglia Cotarella - Montiano Rosso Igp Lazio 2020

Argiolas - Turriga Rosso Igt Isola dei Nuraghi 2019

Azienda Agricola San Salvatore - Elea Bianco Igp Paestum 2021

Cantina Santadi - Terre Brune Superiore Rosso Doc Carignano del Sulcis 2019

Castello Monaci - Aiace Rosso Doc Salice Salentino Riserva 2020

Nino Negri (Gruppo Italiano Vini - Giv) - 5 Stelle Sfursat Rosso Docg Sforzato di Valtellina 2020

Marisa Cuomo - Fiorduva Bianco Doc Costa d’Amalfi 2021

Vespa Vignaioli per Passione - Donna Augusta Bianco Igt Salento 2021

Cantine Paolo Leo - Orfeo Rosso Igt Puglia 2021

Fantini - Edizione Cinque Autoctoni Rosso

Agricola Vallone - Graticciaia Rosso Igt Salento 2018

Antico Palmento - Acini Spargoli Rosso Dop Primitivo Di Manduria Riserva 2018

Borgo Turrito - Calarosa Rosato Igp Puglia 2022

Cantina Bozen - Kleinstein Bianco Doc Sudtirol Alto Adige 2022

Cantina Mito - Lincanto Bianco Docg Greco di Tufo 2022

Cantine Astroni - Colle Rotondella Rosso Doc Campi Flegrei 202

Cantine del Notaio - Il Sigillo Rosso Doc Aglianico del Vulture 2016

Conte d’Attimis Maniago - Tazzelenghe Rosso Doc Friuli Colli Orientali 2019

Giovanni Rosso - Barolo del Comune di Serralunga d’Alba Rosso Docg Barolo 2019

Il Pollenza - Il Pollenza Rosso Igt Marche 2006

La Scolca - d’Antan Secco Bianco 2009

Mastroberardino - Radici Rosso Docg Taurasi 2018

Monchiero Carbone - Printi Riserva Rosso Docg Roero 2019

Montevetrano - Montevetrano Rosso Igt Colli Di Salerno 2009

Palamà - Metiusco Rosato Igp Salento 2022

Sassotondo - San Lorenzo Rosso Doc Maremma Toscana 2019

Specogna - Pinot Grigio Ramato Riserva Bianco Doc Friuli Colli Orientali 2020

Tenuta Cavalier Pepe - La Loggia del Cavaliere Riserva Rosso Docg Taurasi 2015

Tenuta Scuotto - Oi Nì Bianco Igp Campania 2020

Tiberi David - Vino Cotto Stravecchio di Loro Piceno 2001

Viticoltore Antonio Mazzella - Vigna del Lume Bianco Doc Ischia 2022

Nicola Biasi - Vin de La Neu Bianco Igt Vigneti Delle Dolomiti 2021

Vitivinicola Fratelli Puddu - Carros Nepente di Oliena Rosso Doc Cannonau di Sardegna 2019

