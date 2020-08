Vittorio Marzotto (Santa Margherita Usa) tra i “40 Under 40 Tastemaker 2020” by “Wine Enthusiast”

Il futuro è dei giovani. Anche nel mondo del vino. E ogni anno, a mettere in fila i 40 under 40 capaci di influenzare di più il mercato enoico, almeno in Usa, è “Wine Enthusiast”, che li seleziona tra manager, sommelier, ristoratori e professionisti del settore. E nella “40 Under 40 Tastemaker 2020” c’è anche un pizzico d’Italia, grazie a Vittorio Marzotto, Senior Director of Fine Wines & Business Development di Santa Margherita Usa, il braccio operativo negli States del gruppo enoico, uno dei più importanti d’Italia, fondato dalla famiglia Marzotto (Vittorio rappresenta la quarta generazione, ndr), che in Usa è sinonimo di vini come Pinot Grigio e Prosecco, ma che riunisce sotto il suo ombrello realtà come Ca’ del Bosco in Franciacorta, Kettmeir in Alto Adige, Lamole di Lamole nel Chianti Classico, Cà Maiol nel Lugana e Cantina Mesa in Sardegna, solo per citarne alcune.

