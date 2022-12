Vivino, Giuseppe Quintarelli in vetta alla top ten delle etichette italiane preferite dai wine lover

Ci sono vini che, estremizzando, non avrebbero neanche bisogno di venire recensiti, perché capaci di mettere d’accordo tutti: critici, sommelier, collezionisti di fine wines e, ovviamente, consumatori. A partire dai wine lovers che animano Vivino https://www.vivino.com/IT/it/, la più grande comunità di appassionati di vino al mondo, dove più di 50 milioni di persone condividono giudizi e pareri sulle bottiglie che assaggiano, a cui tutti possono accedere liberamente. Il risultato è un database sconfinato fatto da milioni e milioni di recensioni su decine di migliaia di bottiglie, con voti (da 1 a 5), prezzi, note di degustazione. E, ovviamente, classifiche.

Come quella delle migliori 10 etichette italiane, che vede in testa l’Amarone della Valpolicella 2009 di Giuseppe Quintarelli, icona e punto di riferimento per l’intero territorio, che conquista anche il secondo gradino del podio con il Solo per un amico 2012 di Secondo Marco, la griffe della Valpolicella di Marco Speri, ed il terzo, con il Corpus Amarone della Valpolicella 2008 di Villa Rinaldi.

Alla posizione n. 4, c’è quindi il Solaia 2017 di Antinori, Supertuscan chiantigiano diventato un pezzo di storia dell’enologia mondiale, seguito alla posizione n. 5 da un altro vino mito come il Sassicaia 2006 di Tenuta San Guido. Da Bolgheri arriva anche il vino alla posizione n. 6, ossia l’Ornellaia 2007, punta di diamante della galassia produttiva dei Frescobaldi, seguito alla posizione n. 7 dall’Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2008 di Romano Dal Forno, e alla posizione n. 8 dal Tignanello 2018 di Antinori, tra i fine wine italiani più recensiti su Vivino, con ben 6.957 voti.

A chiudere la top ten, il Brunello di Montalcino Cerretalto 2012 di Casanova di Neri e il Lodovico 2017 di Tenuta di Biserno, firmato da Lodovico Antinori, rispettivamente alla posizione n. 9 e n. 10.

Copyright © 2000/2022