Voglia di vino ed enoturismo, voglia di tornare a viaggiare nei territori. Anche con il digitale

Le fiere in presenza, di ogni settore, potranno ripartire dal 15 giugno, almeno nelle regioni in zona gialla. Ma, intanto, le persone, in Italia, stanno tornando a viaggiare, seppur tra mille limitazioni, anche per turismo. E l’enoturismo, già centrale in era pre-Covid e strategico per il giro d’affari non solo delle cantine, ma della ristorazione e della filiera agroalimentare tutta, lo sarà ancora di più, se è vero che, per il 71% degli italiani, la presenza di esperienze enogastronomiche è importante nella scelta del viaggio (era il 59% nel 2019), come sostiene il recente Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2021, a cura di Roberta Garibaldi. E, in un periodo in cui il digitale è sempre più importante, e sarà uno strumento importante di business e di comunicazione anche dopo la pandemia, proprio “Vino & Enoturismo” saranno il focus di “On-Wine Fair” n. 3, la fiera digitale di scena dal 24 al 28 maggio, nel format ideato da Miaser e Think Quality, con il patrocinio ufficiale di Enit - Agenzia Nazionale per il Turismo, Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e la Camera di Commercio Italiana in Canada-Ovest.

Tra webinar e incontri virtuali, l’obiettivo è quello di sostenere la ripresa dell’enoturismo, “ricostruendo la connessione tra il pubblico, le aziende e i territori dove il vino viene pensato e creato”. E, mentre le iscrizioni sono aperte su www.onwinefair.it, tante sono le cantine che hanno già aderito, con tanti nomi (da Famiglia Cotarella a San Leonardo, da Rocche Costamagna a Tenuta Cavalier Pepe, da Costa di Bussia a Tenuta di Artimino, da Tenuta del Buonamico a Casa Sola Chianti Classico Winery (nelle edizioni passate On-Wine Fair ha connesso 72 cantine, 200 operatori del vino in Italia all’estero e 5.764 utenti, ndr).

“On-Wine Fair offre un affascinante viaggio nelle terre del vino italiano. Ogni produttore - spiega una nota stampa - racconterà l’unicità dei suoi vini, mostrerà i luoghi più affascinanti della sua struttura e presenterà le esperienze enogastronomiche da vivere in cantina (degustazioni, itinerari, accoglienza ristorativa e ricettiva). Potrà, inoltre, riservare a tutti i partecipanti offerte speciali per l’acquisto dei vini e le visite in cantina. Gli amanti del vino e del turismo enogastronomico che parteciperanno gratuitamente all’evento riscopriranno le bellezze italiane e potranno sceglierle come mete per viaggi, gite e visite durante la prossima stagione estiva. L’evento prevede anche la presentazione delle cantine ad operatori del vino e del turismo enogastronomico nonché ai mercati esteri tramite la rete internazionale di On-Wine Fair”.

Con il digitale che, pur non potendo sostituire del tutto gli eventi in presenza, resta e resterà in futuri uno strumento importante da utilizzare, anche per tornare a viaggiare nei tanti territori del vino d’Italia.

