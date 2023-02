Volano gli spirits negli Usa, trainati dalla mixology, e, per la prima volta, sorpassano la birra

Superalcolici-birra 1-0: per la prima volta negli Stati Uniti gli spirits superano la quota di mercato della birra, un sorpasso storico che vede tra le sue cause una crescente passione per la mixology. Nel 2022 i distillati hanno guadagnato ulteriori quote di mercato - per il tredicesimo anno consecutivo - arrivando così al 42,1%, mentre la birra si è fermata al 41,9%. Ciò significa che i ricavi dei fornitori di alcolici hanno superato quelli del comparto birra, secondo i dati del Distilled Spirits Council of the United States (Discus).

Nel mercato del beverage Usa si assiste, dunque, ad una competizione a tre, con i giovani che premiano la birra https://winenews.it/it/anche-in-usa-il-competitor-del-vino-tra-i-consumatori-piu-giovani-e-la-birra_489504/ ed i fatturati che, nel loro complesso, premiano gli spirits.

“Nonostante la difficile situazione economica, nel 2022 i consumatori hanno continuato a godere di liquori premium e ottimi cocktail - ha commentato Chris Swanger, presidente e ceo Discus - la cultura del cocktail continua a prosperare negli Stati Uniti, sostenendo posti di lavoro nei settori della distillazione, dell’ospitalità e dell’agricoltura”. Secondo i dati di Discus, le vendite dei fornitori di alcolici negli Stati Uniti sono aumentate del 5,1% nel 2022, per un totale di 37,6 miliardi di dollari. Anche i volumi sono aumentati del 4,8%, per un totale di 305 milioni di casse. “Anno dopo anno, il settore degli alcolici ha lentamente guadagnato quote di mercato rimanendo concentrato sui consumatori, offrendo prodotti innovativi e di fascia alta e sostenendo la parità di condizioni per alcolici, birra e prodotti vinicoli nel mercato e nella legislazione” ha aggiunto Swanger.

Le vendite di vodka rimangono stabili, mentre tequila e mezcal hanno mostrato una crescita notevole, con un aumento del 17,2%, per un totale di 6 miliardi di dollari di entrate. Anche il whisky americano è salito alle stelle, crescendo del 10,5%, per un totale di 5,1 miliardi di dollari. I cocktail premium, tra cui i “ready to drink” a base di alcolici, sono state le categorie i in più rapida crescita nel 2022. E una tendenza verso la premiumizzazione, in particolare nelle categorie di alcolici a base di agave e whisky americano, è stata fondamentale per la continua crescita dei ricavi della categoria degli alcolici.

“Più del 60% delle entrate totali del settore degli alcolici proveniva dalle vendite di alcolici di fascia alta e super premium, guidati principalmente dalla tequila - ha affermato Christine LoCascio, responsabile delle politiche pubbliche e della strategia di Discus - anche se molti consumatori hanno risentito dell’inflazione e della riduzione del reddito disponibile, sono tuttavia ancora disposti ad acquistare quella bottiglia “speciale” di liquore, scegliendo di sorseggiare un po’ di lusso e bere meglio, ma non di più”.

Copyright © 2000/2023