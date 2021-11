Volano i vini della Valpolicella, Amarone in testa. Ma preoccupa il rincaro delle materie prime

Nel quadro generale dell’aumento dei costi di energia, trasporti e materie prime che agita tutto il comparto agroalimentare, il vino non fa eccezione. E l’attenzione è alta anche nei grandi territori del Belpaese, nonostante mercati in grandissima salute. Come raccontano le riflessioni e i numeri che arrivano dal Consorzio Vini Valpolicella, guidato da Christian Marchesini (e che, di recente, ha visto la nomina di Matteo Tedeschi, già attivo dal 2003 nel Servizio Forestale Regionale di Verona e dal 2005 in Avepa-Agenzia Veneta per i pagamenti, ndr). “Vola il mercato dei vini della Valpolicella, con gli imbottigliamenti in crescita in doppia cifra come pure il prezzo medio delle uve e dello sfuso. Una chiusura di anno da ricordare, che rischia però di trasformarsi in agrodolce a causa dell’aumento senza precedenti delle materie prime legate alla produzione e alla commercializzazione del vino”, sottolinea il Consorzio, analizzando gli ultimi dati di filiera, che restituiscono una denominazione in piena salute ma minacciata da una congiuntura che rischia di provocare distorsioni di mercato. “Una recente inchiesta de “Il Corriere Vinicolo/Uiv” - ha detto il presidente del Consorzio Vini Valpolicella, Christian Marchesini - ha stimato in 800 milioni di euro la “bolletta” supplementare per il settore vino data dall’effetto combinato di shortage e rincari di materie prime e trasporti. Una minaccia che ci troverà preparati, forti di un mercato estremamente favorevole e di una filiera che è tornata in equilibrio grazie a politiche di contenimento attuate negli ultimi anni, a partire dalla riduzione delle rese, fino al blocco degli impianti. Per questo oggi i produttori sono nelle condizioni di far valere i propri fondamentali e non rivelarsi l’anello debole di una fase commerciale delicata”.

Secondo il Consorzio, gli imbottigliamenti complessivi per l’immissione del prodotto sul mercato sono cresciuti del 16% nei primi 10 mesi di quest’anno rispetto al pari periodo 2020, con l’Amarone della Valpolicella a fare la parte del leone (+30,2%, l’equivalente di 15 milioni di bottiglie nei primi 10 mesi dell’anno), il Valpolicella Ripasso a +14,7% e il Valpolicella a +7,1%. Un exploit che ha determinato un calo netto delle giacenze di quasi 100.000 ettolitri (tradotto in bottiglie circa 13 milioni di pezzi) di cui la metà afferenti ad Amarone e Recioto.

Un combinato disposto che, complice anche una vendemmia eccellente, ha fatto lievitare nell’ultimo anno il prezzo medio dello sfuso di Amarone di oltre il 20% e del 13% il Doc atto a Ripasso. Risultati frutto dell’andamento di mercato, ovviamente, ma anche delle scelte contenitive messe in atto dal consorzio negli ultimi anni, in particolare sulle rese e attraverso il blocco degli impianti di una denominazione che conta in 19 comuni 8.398 ettari per 1677 soci. Il giro d’affari complessivo al consumo supera i 600 milioni di euro.

Copyright © 2000/2021