“Volcanic Wine Awards”, l’Italia svetta grazie all’Etna. Tasca d’Almerita e Passopisciaro al top

Due “Chairman’s Awards” su 7 totali, entrambi targati Etna, che si conferma territorio di eccellenza assoluta, ovvero l’Etna Rosso VV Tenuta Tascante Contrada Sciaranuova 2017 di Tasca d’Almerita e il Terre Siciliane Contrada C 2021 di Passopisciaro, e 8 ori su 27 complessivi, di cui 6 ancora dal territorio del vulcano di Sicilia, ovvero l’Etna Bianco Villa dei Baroni 2020 di Carranco, il Carricante Terre Siciliane 2022 di Alberelli di Giodo di Carlo Ferrini, l’Etna Bianco Lenza di Munti 2022 di Nicosia, l’Etna Bianco 2022 di Tornatore, l’Etna Rosso Animardente 2021 di Animaetnea ed il Terre Siciliane Contrada R 2021 di Passopisciaro, e 2 dalla Campania, il Taurasi 2017 di Feudi di San Gregorio ed il Taurasi 2019 di Villa Matilde: ecco i migliori vini italiani da suoli vulcanici incoronati dalla prima edizione dei “Volcanic Wine Awards”, di “Volcanic Wines International”, la rete mondiale dei vini vulcanici guidata dal Master of Wine John Szabo, e del newyorkese “Wine & Spirits Magazine”. Che ha premiato, con tante altre medaglie d’argento e di bronzo, anche vini provenienti da Basilicata, Lazio e dal territorio del Soave, in Veneto.

