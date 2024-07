Volumi in eccesso e crisi: dalla Commissione Ue un aiuto al Portogallo per la distillazione di vino

Via libera dalla Commissione Europea per sostenere, con 77 milioni di euro, gli agricoltori dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo di Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Portogallo che hanno recentemente subito eventi climatici avversi, ma anche ai produttori vitivinicoli portoghesi che devono far fronte a gravi turbative del mercato. Le proposte della Commissione, accettate dagli Stati membri, assegnano 10 milioni di euro all’Austria, 15 milioni di euro alla Repubblica Ceca, 37 milioni di euro alla Polonia e 15 milioni di euro al Portogallo.

Preoccupa, infatti, la situazione legata al vino in Portogallo. I produttori soffrono di squilibri del mercato che potrebbero trasformarsi in una crisi prolungata e più ampia. I motivi riguardano l’attuale accumulo, senza precedenti, di scorte che è dovuto ad un calo delle vendite di vino rosso associato a un aumento della produzione avvenuto lo scorso anno; non a caso, nel 2023, il Portogallo era lo Stato membro con il maggiore aumento della produzione rispetto all’anno precedente. Il pacchetto di sostegno presentato dalla Commissione, finanzierà la distillazione temporanea di crisi per eliminare alcuni dei volumi attualmente in eccesso e riequilibrare il mercato. Per evitare distorsioni della concorrenza, l’alcol ottenuto per distillazione può essere utilizzato solo a fini industriali. Le autorità nazionali possono distribuire gli aiuti ai produttori di vino, alle cooperative vinicole, ai distillatori e alle imprese vitivinicole e stabiliranno le norme per la domanda di sostegno.

Per affrontare le maggiori sfide cui deve far fronte il settore vitivinicolo dell’Ue, la Commissione ha inoltre recentemente istituito un Gruppo ad Alto Livello sulla politica del vino, che dovrebbe formulare raccomandazioni per i futuri sviluppi politici entro l’inizio del 2025.

I pagamenti agli agricoltori per il sostegno finanziario di emergenza a Repubblica Ceca, Austria e Polonia devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2025, mentre il sostegno ai beneficiari per la distillazione temporanea eccezionale in caso di crisi al Portogallo deve essere versato entro il 30 aprile 2025.

