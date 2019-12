Wedding tourism, sempre più stranieri sposi in Italia, attirati anche dall’offerta enogastronomica

La passione per l’Italia come meta turistica di milioni di persone nel mondo è ormai appurata, come lo è il fatto che sempre più turisti da tutto il mondo scelgono il Belpaese per dedicarsi a vacanze alla scoperta del tesoro enogastronomico, di piatti tipici e vini del territorio. Ecco, l’ultima frontiera è quella che unisce tutto questo, in un’unica sola esperienza, più che speciale: il weeding tourism. I dati di Bmii, la Borsa del Matrimonio in Italia, sottolineano, infatti, come il Belpaese si sia confermato anche nell’ultimo anno tra i principali marketplace del wedding tourism, con oltre 9.000 nozze tra stranieri celebrate solo nel 2019, numero in crescita del 2,1% sullo scorso anno, e oltre 440.000 le persone arrivate in Italia per le cerimonie. E anche le mete preferite confermano l’importanza della cultura enogastronomica nella scelta della location della cerimonia: tra le preferite ci sono infatti la Sardegna, la campagna toscana, ma anche la costa campana, e ovviamente le città d’arte, come Roma, Verona, Venezia. Tutti territori che, oltre ai paesaggi incantevoli, vantano una forte cultura del territorio e del buon cibo: a essere ricercati sono i piatti tradizionali, in un menù rigorosamente italiano, dove non mancano quasi mai mozzarella, pomodori, pasta e parmigiana di melanzane. Oltre, ovviamente, al grande vino del Belpaese.

