“Wednesday Addams Quad Cocktail”, il drink “dark” che celebra il ritorno di “Mercoledì”

È un mix di vodka alla vaniglia, crema di cacao scuro e caffè espresso, servito in un calice Martini, e si ispira ad una scena iconica in cui la protagonista, apparendo quasi dal nulla, ordina un “quad over ice” con quattro shot di espresso a un barista, nonostante macchina del caffè sia chiaramente in panne: già virale, è questa la ricetta del “Wednesday Addams Quad Cocktail”, il drink misterioso ed elegante dedicato a “Mercoledì”, la serie cult di Netflix con Jenna Ortega, ideata da Alfred Gough, Miles Millar e Tim Burton, della quale, nei giorni scorsi, per la gioia di milioni di fan in tutto il mondo, è uscita la stagione 2, che ha fatto tornare il cocktail dark alla ribalta, con la ricetta ideata dalla giornalista e bartender Jacy Topps per il magazine Usa “Wine Enthusiast”, e a conferma di come sempre di più le fiction dettino tendenze anche nel mondo enogastronomico.

