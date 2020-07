“Wine: A Graphic History”, la storia a fumetti del vino, dall’antichità ai giorni nostri

La bevanda degli Dei per eccellenza, dalle religioni più antiche fino alle più moderne, dagli antichi greci fino ai romani, citata nella Bibbia, e prodotta in monasteri e chiese nel Medioevo, fino al valore culturale e tradizionale dei giorni nostri: la storia del vino, che è anche quella della cultura e della civiltà, raccontata in chiave divertente e originale, soprattutto con un linguaggio che piace ai giovani, quello dei fumetti. Nasce così “Wine: A Graphic History” dell’esperto enoico Benoist Simmat e con le illustrazioni di Daniel Casanave (edito da Selfmadehero), che traccia la storia del vino, dalle sue origini nel Mediterraneo all’industria globalizzata di oggi, spaziano dalle innovazioni che hanno segnato la sua lunga storia, dall’invecchiamento nelle botti di quercia fino all’invenzione della bottiglia. Uno sguardo fresco e diverso sulla cultura del buon bere, che affonda le radici nell’antichità.

