Un piccola rivoluzione, quella in corso nella “Wine Enthusiast Companies”, che attraverso la divisione “Wine Enthusiast Media” pubblica il popolare magazine enoico “Wine Enthusiast”: Anna-Christina Cabrales è la nuova tasting director. I vini italiani? Dopo le dimissioni annunciate nei giorni scorsi dall’ex Italian editor della rivista, Kerin O’Keefe, saranno affidate, almeno per ora, non più ad una persona, ma ad una “struttura”, ovvero il “Wine Enthusiast Showroom, Education & Tasting Center” (o Wine Enthusiast SET Center) nella sede centrale a Westchester, nello Stato di New York.

Questo si legge nella nota diffusa dalla stessa compagnia americana. “Siamo entusiasti di avere Anna-Christina a capo del nostro team di esperti degustatori”, ha dichiarato Jacqueline Strum, presidente e editore di Wine Enthusiast Media. “Oltre all’assunzione di un nuovo direttore di degustazione, una nuova struttura per il dipartimento di degustazione centralizzerà molte delle recensioni internazionali nella sede centrale di Wine Enthusiast a Westchester, New York, compresa l’iconica parte italiana. In questa nuova struttura, l’azienda sta costruendo il Wine Enthusiast Showroom, Education & Tasting Center (o Wine Enthusiast SET Center) nella sede centrale. Wine Enthusiast è una scuola certificata dall’autorevole Wine & Spirit Education Trust. L’aggiunta del Wine Enthusiast SET Center rafforza il valore dell’apprendimento continuo dell’azienda e funge anche da centro per la pratica di lunga data della degustazione alla cieca dei vini per tutte le valutazioni”, spiega ancora la nota ufficiale.

Focus - Tutti i degustatori “Wine Enthusiast”

Michael Alberty recensirà i vini dell’Oregon, di Washington e del Canada.

Virginie Boone recensirà i vini di Napa e Sonoma in California.

Stacy Briscoe recensirà i vini della Linguadoca.

Anna-Christina Cabrales recensirà i vini della Borgogna e del Rodano.

Craig Chamberlain recensirà i vini della Virginia.

Mike DeSimone recensirà i vini della Spagna e della Georgia.

Jim Gordon recensirà i vini di Lodi, Mendocino County, Lake County, Central Valley, Sierra Foothills e altri paesi della California.

John Holl recensirà birre e seltz.

Matt Kettmann recensirà i vini della costa centrale e meridionale della California.

Kara Newman recensirà gli alcolici.

Christina Pickard recensirà i vini di Australia, Nuova Zelanda, New York e Inghilterra.

Emily Saladino recensirà i vini della Grecia.

Jesica Vargas recensirà i vini del Sudafrica e del Sudamerica.

Roger Voss recensirà i vini di Bordeaux, Champagne, Provenza, Loira e Portogallo.

Aleks Zecevic recensirà i vini dell’Austria.

Wine Enthusiast SET Center recensirà i vini italiani.

