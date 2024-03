“Wine Ministerial Meeting”: la politica mondiale del vino si incontra in Italia

Lo aveva annunciato più volte, anche ai microfoni di WineNews, che, in vista di Vinitaly 2024, avrebbe portato tutta la politica internazionale del vino alla corte dell’Italia, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. E così sarà, visto che tra Brescia, in Franciacorta, e Verona, dall’11 al 13 aprile, andrà in scena la Conferenza Internazionale sul Vino (“Wine Ministerial Meeting”), organizzata insieme all’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, guida dal professor Luigi Moio.

I dettagli saranno comunicati il 4 aprile dalla Sala Cavour del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla presenza ovviamente, del Ministro Lollobrigida, oltre che del presidente e il direttore generale dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, Luigi Moio e John Barker (in videocollegamento dalla sede Oiv a Digione, in Francia) e del presidente Veronafiere, Federico Bricolo (che, invece, ha già presentato, a Bruxelles, nei giorni scorsi, la struttura, i contenuti ed i valori Vinitaly 2024, di scena, a Verona, dal 13 al 17 aprile, preceduto da OperaWine by Wine Spectator, il 13 aprile).

La Conferenza Internazionale del Vino, spiega una nota del Ministero, è stata organizzata, in collaborazione con l’Oiv per il Centenario della fondazione dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino: saranno presenti 28 Nazioni produttrici di vino, rappresentate da 14 Ministri, Sottosegretari e Ambasciatori provenienti da tutto il mondo. Il Wine Ministerial Meeting si articolerà in tre giorni di lavoro, prima in Franciacorta (Brescia) e poi a Verona, e si discuterà di come proteggere e valorizzare il vino sui mercati europei ed internazionali.

