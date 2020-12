Wine-Searcher: Lugana, Soave e Brunello: a ogni fascia di prezzo il suo “Best Value Wine”

Ad ogni fascia di prezzo, il suo vino, meglio se italiano. A metterli in fila, Wine-Searcher, che ha stilato come ogni anno le “The World’s Top 10 Best Value Wines”, divise per quattro fasce di prezzo: 10, 20, 40 e 80 dollari a bottiglia, con le denominazioni bianchiste che spiccano tra i vini più abbordabili, e i grandi rossi per chi vuole spendere qualcosa in più.

Al top dei vini più abbordabili, quelli che vanno sullo scaffale ad un prezzo vicino ai 10 dollari, il Lugana 2019 Marangona, seguito curiosamente da un altro Lugana, il Limne 2019 di Tenuta Roveglia, nelle prime due posizioni della top 10, mentre alla posizione n. 6 troviamo il rosso piemontese Senatore Primo 2015 di Vallidoria. Per chi volesse spendere qualcosa in più, nella fascia dei 20 dollari a bottiglia al terzo c’è il Soave Classico Vigneti di Foascarino 2016 di Inama. Alzando ancora l’asticella, nella fascia di prezzo intorno ai 40 dollari a bottiglia, alla posizione n. 5 c’è il Barbaresco 2016 dei Produttori del Barbaresco, e alla posizione n. 10 il Chianti Classico Gran Selezione Castello di Fonterutoli 2016 di Mazzei.

Infine, tra i best value di fascia alta, quindi intorno agli 80 dollari a bottiglia, il Terra di Lavoro 2006 di Fattoria Galardi, alla posizione n. 4, seguito dal Brunello di Montalcino 2015 de Le Potazzine, alla posizione n.8, dal Brunello di Montalcino Pianrosso 2015 di Ciacci Piccolomini d’Aragona alla n. 9 e dal Barolo Vigna Gavarini Chiniera 2015 di Elio Grasso alla n. 10.

Copyright © 2000/2020