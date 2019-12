“Wine Spectator”, dalla critica enoica alla ristorazione: a New York apre “The Tavern by WS”

Si può, allo stesso tempo, essere una delle voci della critica enoica più influenti ed ascoltate del mondo, e fare ristorazione? La risposta è sì, almeno se ti chiami “Wine Spectator”, alias “la più letta pubblicazioni del vino al mondo”, che ora ha aperto a New York la sua “The Tavern by WS”.

Un progetto che trova spazio nel prestigioso Hudson Yards (che già ospita ristoranti di chef del calibro di Thomas Keller, José Andrés e David Chang) e che, spiega “Wine Spectator”, sarà un ristorante americano in stile brasserie, con tante cantine a vista, che metteranno in mostra un “inventario” di 5.000 bottiglie di vino, aspetto su cui, ovviamente, si investe molto.

Con 400 vini selezionati, con focus su California e Francia, ma anche Australia, Spagna, Sudafrica, Germania e Austria, “con un mix di grandi brand e cantine meno conosciute”, e con oltre la metà dell'offerta focalizzata su bottiglie sotto i 100 dollari.

Ai fornelli ci saranno lo chef Eli Kaimeh, che arriva dal “Per Se”, e come beverage director è stato scelto Michaël Engelmann, che arriva dal “Moder” (così come il sommelier Jared Hill), entrambi locali già premiati, in passato, con il Grand Award di “Wine Spectator”.

