“Wine Spectator” e le 131 cantine di “OperaWine” 2025, che fanno del vino italiano un “wine dream”

Dal Piemonte del Barolo e dei grandi vini delle Langhe, con griffe come Ceretto e Cogno, Bruno Giacosa e G.B. Burlotto, Luciano Sandrone, Pio Cesare e Prunotto, alla Franciacorta, con cantine-simbolo come Bellavista, Ca’ del Bosco e Berlucchi; dall’Oltrepò Pavese, con Conte Vistarino, alla Valtellina, con Nino Negri; dal Trentino Alto Adige, con Ferrari e Terlano, San Leonardo ed Elena Walch, al Friuli Venezia Giulia, con Jermann; da nomi storici del Veneto del vino, tra Prosecco, Amarone, Valpolicella e non solo, con Allegrini e Bertani, Zenato e Masi, Cesari e Anselmi, Dal Forno e Tedeschi, Tommasi, Zymè e Bussola, alla Liguria, con Cantine Lunae Bosoni; da Marchesi Antinori e Marchesi de’ Frescobaldi, storiche famiglie del vino di Toscana (la regione più rappresentata, seguita dal Piemonte e dal Veneto, ndr), alle icone di Bolgheri, con Tenuta San Guido, Ornellaia e Le Macchiole; dal Chianti Classico, con Castello di Albola (Zonin1821) e Castello di Ama, Rocca delle Macìe e Castello di Monsanto, Castello di Volpaia e Fontodi, Isole & Olena, Mazzei e Lamole di Lamole, al Brunello di Montalcino, con Biondi-Santi e Castello Banfi, Argiano e Casanova di Neri, Altesino e Canalicchio di Sopra, Carpineto e San Filippo, passando per realtà come Tenuta Sette Ponti e Tenuta di Trinoro; dall’Umbria, con le storiche Caprai e Lungarotti, alle Marche, con Umani Ronchi; dall’Abruzzo, con Masciarelli, al Lazio, con Famiglia Cotarella; dalla Campania, con nomi come Feudi di San Gregorio e Quintodecimo, alla Puglia, con Gianfranco Fino e Tormaresca; dalla Sicilia, con le griffe Planeta e Donnafugata, Tasca d’Almerita e Cusumano, Benanti, Graci e Pietradolce, fino in Sardegna, con Argiolas. Sono queste solo alcune delle 131 cantine italiane che parteciperanno ad “Opera Wine” 2025 (stesso numero dell’edizione 2024), la grande degustazione firmata dal magazine Usa “Wine Spectator” che, come ormai da tradizione, farà da prologo al Vinitaly a Verona (il 5 aprile), e la cui lista è stata svelata, oggi, in uno dei momenti più attesi del “Wine2Wine”, il business forum by Veronafiere e Vinitaly (di scena oggi e domani, a Veronafiere).

“È l’edizione n. 13 di “OperaWine”, ed è una partnership di grande successo tra Vinitaly e “Wine Spectator”, con la quale vogliamo mostrare la grande qualità del vino italiano. Io e Bruce Sanderson - ha detto, a WineNews, Alison Napjus, tasting director di “Wine Spectator” (che abbiamo intervistato, in un video che sarà online nei prossimi giorni) - assaggiamo ogni anno oltre 25.000 vini italiani alla cieca. Cerchiamo la qualità nel bicchiere, ma la qualità non basta per scegliere le cantine di “OperaWine”, che per noi è sempre una grande sfida. Conta il valore della cantina per quella regione, ma anche la capacità di mostrare diversità: ci sono 20 regioni rappresentate da oltre 130 cantine. E per raccontare questa diversità ogni anno ci sono cantine che escono dalla lista, e magari poi tornano, e altre che entrano. Il vino italiano ha tanto da raccontare. Ed è importante tenere conto che i consumi vanno nella direzione di minor quantità e maggior valore. Ma questo - spiega ancora Alison Napjus - non vuol dire che i produttori devono alzare tutti i prezzi, perché ci sono anche tanti consumatori che cercano nelle bottiglie un grande rapporto qualità prezzo, come quelle intorno ai 25 dollari allo scaffale, e dove l’Italia è molto forte”.

“Opera Wine” è, infatti, l’evento-simbolo che celebra il vino italiano come “wine dream” per eccellenza nel mondo e, in particolare, l’intramontabile passione degli americani per le nostre etichette che fa degli Usa il primo mercato per l’export del Belpaese. E, ancora una volta, il 5 aprile 2025 a Verona, alla vigilia di Vinitaly (6-9 aprile), le cantine selezione da “Wine Spectator”, saranno le protagoniste del più prestigioso tasting firmato in Italia dall’influente magazine americano.

Focus - “OperaWine” 2025 - Finest Italian Wines (Verona, 5 aprile): le 131 cantine selezionate da “Wine Spectator”

1. Abruzzo, Binomio

2. Abruzzo, Masciarelli

3. Basilicata, d’Angelo

4. Basilicata, Grifalco della Lucania

5. Calabria, Vincenzo Ippolito

6. Campania, Colli di Lapio

7. Campania, Feudi di San Gregorio

8. Campania, Mastroberardino

9. Campania, Montevetrano

10. Campania, Quintodecimo

11. Campania, Salvatore Molettieri

12. Campania, Terredora di Paolo

13. Emilia-Romagna, Medici Ermete

14. Friuli/Venezia-Giulia, Bastianich

15. Friuli/Venezia-Giulia, Borgo del Tiglio

16. Friuli/Venezia-Giulia, Jermann

17. Friuli/Venezia-Giulia, Livio Felluga

18. Friuli/Venezia-Giulia, Marco Felluga

19. Friuli/Venezia-Giulia, Vie di Romans

20. Lazio, Famiglia Cotarella

21. Liguria, Cantine Lunae Bosoni

22. Lombardia, ArPePe

23. Lombardia, Bellavista

24. Lombardia, Ca’ del Bosco

25. Lombardia, Conte Vistarino

26. Lombardia, Guido Berlucchi

27. Lombardia, Nino Negri

28. Marche, Bisci

29. Marche, Garofoli

30. Marche, Umani Ronchi

31. Molise, Catabbo

32. Nord-Est, Masottina

33. Nord-Est, Nino Franco

34. Piemonte, Aldo Conterno

35. Piemonte, Cavallotto

36. Piemonte, Ceretto

37. Piemonte, Elvio Cogno

38. Piemonte, Falletto di Bruno Giacosa

39. Piemonte, G.B. Burlotto

40. Piemonte, G.D. Vajra

41. Piemonte, Giacomo Borgogno & Figli

42. Piemonte, Giuseppe Mascarello & Figlio

43. Piemonte, Luciano Sandrone

44. Piemonte, Massolino

45. Piemonte, Oddero

46. Piemonte, Paolo Scavino

47. Piemonte, Pecchenino

48. Piemonte, Pio Cesare

49. Piemonte, Produttori del Barbaresco

50. Piemonte, Prunotto

51. Piemonte, Ratti

52. Piemonte, Roagna

53. Puglia, Gianfranco Fino

54. Puglia, Masseria Li Veli

55. Puglia, Tormaresca

56. Sardegna, Agricola Punica

57. Sardegna, Argiolas

58. Sicilia, Benanti

59. Sicilia, Cusumano

60. Sicilia, Donnafugata

61. Sicilia, F. Tornatore

62. Sicilia, Feudo Montoni

63. Sicilia, Graci

64. Sicilia, Morgante

65. Sicilia, Pietradolce

66. Sicilia, Planeta

67. Sicilia, Tasca d’Almerita

68. Sicilia, Tenuta delle Terre Nere

69. Trentino/Alto Adige, Cantina Nals Margreid

70. Trentino/Alto Adige, Cantina Terlano

71. Trentino/Alto Adige, Elena Walch

72. Trentino/Alto Adige, Ferrari

73. Trentino/Alto Adige, J. Hofstätter

74. Trentino/Alto Adige, Tenuta San Leonardo

75. Toscana, Altesino

76. Toscana, Antinori

77. Toscana, Argiano

78. Toscana, Barone Ricasoli

79. Toscana, Biondi-Santi

80. Toscana, Boscarelli

81. Toscana, Canalicchio di Sopra

82. Toscana, Caprili

83. Toscana, Carpineto

84. Toscana, Casanova di Neri

85. Toscana, Castellare di Castellina

86. Toscana, Castello Banfi

87. Toscana, Castello di Albola

88. Toscana, Castello di Ama

89. Toscana, Castello di Monsanto

90. Toscana, Castello di Volpaia

91. Toscana, Fattoria di Fèlsina

92. Toscana, Fontodi

93. Toscana, Il Poggione

94. Toscana, Isole & Olena

95. Toscana, Istine

96. Toscana, Lamole di Lamole

97. Toscana, Le Macchiole

98. Toscana, Marchesi de’ Frescobaldi

99. Toscana, Mazzei

100. Toscana, Ornellaia

101. Toscana, Poggerino

102. Toscana, Rocca delle Macìe

103. Toscana, Rocca di Montegrossi

104. Toscana, San Filippo

105. Toscana, San Giusto a Rentennano

106. Toscana, Siro Pacenti

107. Toscana, Tenuta di Trinoro

108. Toscana, Tenuta San Guido

109. Toscana, Tenuta Sette Ponti

110. Toscana, Valdicava

111. Umbria, Arnaldo Caprai

112. Umbria, Lungarotti

113. Umbria, Scacciadiavoli

114. Umbria, Tabarrini

115. Valle d’Aosta, Les Crêtes

116. Veneto, Allegrini

117. Veneto, Bertani

118. Veneto, Cesari

119. Veneto, Gini

120. Veneto, Leonildo Pieropan

121. Veneto, Masi

122. Veneto, Monte del Frà

123. Veneto, Prà

124. Veneto, Roberto Anselmi

125. Veneto, Romano Dal Forno

126. Veneto, Suavia

127. Veneto, Tedeschi

128. Veneto, Tommasi

129. Veneto, Tommaso Bussola

130. Veneto, Zenato

131. Veneto, Zymè

