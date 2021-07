Wine Vault, un caveau nel cuore di Milano per conservare vini rari e preziosi

Un caveau dove trovano spazio 90 wine locker, capaci di ospitare fino a 42 diverse etichette, e 3 wine room, con una capienza di 300 bottiglie, ad una una temperatura di 15 gradi e un’umidità pari al 70%, per una perfetta conservazione dei vini: ecco il “Milano Wine Vault”, la prima vault in Italia, pensata da WineTip, tra i più importanti wine merchant del Belpaese, per la conservazione e l’esposizione di vini rari e preziosi di privati e aziende, con una gamma di servizi taylor made che vanno dalla consulenza per la valutazione delle bottiglie alla possibilità di consegna e ritiro a Milano e Hinterland nel giro di poche ore, fino all’organizzazione di eventi privati nella nuova sala WineTip con cucina a vista, perfetta per degustazioni, show cooking e cene a tema.

L’accesso all’intero ambiente è consentito solo tramite codice di sicurezza, ed è possibile entrare nel caveau solo in presenza dello staff, tutte le bottiglie conservate nei locali sono registrate e catalogate, così come viene annotata qualsiasi entrata o uscita di referenze dagli spazi di conservazione. “I collezionisti di vino sono in netto aumento, ma spesso non sanno dove conservare le proprie bottiglie, o non dispongono di una struttura adeguata. Grazie a WineTip, oggi questa struttura esiste e si trova in centro a Milano. Così appassionati e collezionisti hanno modo di conservare i propri vini a temperatura e umidità controllate, e mostrare ad amici o clienti i propri tesori”, commenta Alberto Cristofori, Cofounder & Partner WineTip.

