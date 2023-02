WineChain: tra le prime aziende sulla piattaforma dei wiNeFTs anche Ceretto e Parusso

Ci sono anche due griffe delle Langhe, come Parusso e Ceretto, tra le primissime aziende italiane che avranno il diritto di emettere wiNeFTs su WineChain, la piattaforma indipendente lanciata a giugno 2022 da Xavier Garambois, ex vicepresidente Amazon Europa, Guillaume Jourdan, Ceo VitaBella a Parigi, Nicolas Mendiharat, Ceo Palate Club a San Francisco, pensata per creare un rapporto diretto tra i grandi vignaioli e le nuove generazioni di consumatori e appassionati di tutto il mondo, cui garantire un accesso privilegiato a vini rari ed esperienze esclusive, garanzie sull’autenticità e la tracciabilità di ogni bottiglia e la certezza che i vini - fino alla loro spedizione - saranno conservati solo nei magazzini dedicati di WineChain, attraverso cui potranno gestire la loro cantina, ad esempio rivendendo alcuni dei loro wiNeFT, e partecipare attivamente alla vita della community.

Le altre aziende ammesse, cui se ne aggiungeranno di nuove a cadenza trimestrale, sono la tedesca Weingut Egon Müller, la portoghese Graham’s e le francesi Château de Beaucastel, Champagne Louis Roederer, Champagne Fleur de Miraval, Champagne Henri Giraud, Cos d’Estournel, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Château Smith Haut Lafitte, Domaine Vincent Girardin, Domaine Didier Dagueneau e Trimbach.

“WineChain ha condotto, per quattro mesi, un rigoroso processo di selezione, culminato in questa lista ufficiale delle primissime aziende che offriranno alcune delle loro migliori bottiglie sotto forma di wiNeFT”, spiega il direttore Major International Estates di Winechain, Antoine Pétrus: “sono tutti convinti che la solida garanzia di tracciabilità offerta da Web3, e la trasparenza e l’accessibilità delle transazioni pensate per aprire il mondo del vino a un’intera nuova generazione di appassionati, rappresentino il futuro. Attraverso WineChain ci impegniamo ad offrire questa tecnologia dirompente, basata sulla blockchain, a tutti gli chateaux, i domaine e le maison di Champagne alla continua ricerca dell’eccellenza”.

