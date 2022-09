WineNews al secondo posto nella “35 Best Italian Wine Blogs & Websites” by FeedSpot

Di vino italiano si scrive, e soprattutto si legge, in ogni angolo del mondo. Utilizzando approcci, stili e registri diversissimi. Non sorprende, quindi, che, al primo posto, della “35 Best Italian Wine Blogs and Websites”, la classifica sui blog ed i siti web incentrati sul vino italiano, curata da FeedSpot, il più grande database online su blog e podcast, che ha preso in esame migliaia di blog e siti web per traffico, follower sui canali social, autorevolezza e originalità, ci sia la sezione italiana di Wine Spectator, il più autorevole dei magazine Usa dedicati al vino. E non è una sorpresa neanche la presenza, al secondo posto, di WineNews, considerato da FeedSpot come il “punto di riferimento per l’informazione sul mondo del vino, con interviste, video, recensioni, approfondimenti e le ultime notizie” (qui la classifica completa). Allargando, invece, il campo ai “100 Best Wine Blogs”, che analizza ogni genere di blog, da ogni parte del mondo e focalizzati su qualsiasi argomento, WineNews è uno degli unici due siti in classifica, alla posizione n. 24, preceduto dai colleghi di Intravino, alla posizione n. 14. Sul podio, che parla interamente americano, troviamo di nuovo Wine Spectator, seguito da Vine Pair e James Suckling.

Focus - I numeri di WineNews

WineNews è un’agenzia quotidiana di comunicazione online sul mondo del vino e del cibo, diretta dal giornalista Alessandro Regoli, e fondata con la moglie Irene Chiari, nel 1999, da precedenti esperienze, a partire dal 1985, nel wine & food. Nel 2021 WineNews ha “connesso” i protagonisti del vino e del cibo italiano con 3 milioni di utenti (IP serviti) in Italia e nel mondo. L’“ecosistema” digitale di www.winenews.it, online dal 2000, è composto da una web tv, dalla newsletter quotidiana “La Prima di WineNews” e dalla newsletter settimanale in inglese “Italian Weekly WineNews”, dagli appunti di degustazione e critica enologica “I Quaderni di WineNews” e “I Vini di Winenews”, e da un “universo” social (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) con complessivi 150.000 followers.

