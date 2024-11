“World Cheese Awards”, Portogallo n. 1, ma l’Italia brilla in top 14. Parmigiano Reggiano da record

Come tutti gli anni l’eccellenza dei formaggi si riunisce per il “World Cheese Awards”, l’evento internazionale by Guild of Fine Food che è la vetrina più importante per i formaggi di tutto il mondo. Quest’anno l’evento si è tenuto a Viseu, in Portogallo, nei giorni scorsi, e, dopo che sono stati giudicati 4.786 formaggi provenienti da 47 Paesi, il migliore (86 punti) è stato proprio un formaggio portoghese il Queijo de Ovelha Amanteigado prodotto da Quinta do Pomar. Ma nella top 14, tra i migliori “Super Gold”, l’Italia ricopre un ruolo da protagonista con tre prodotti, e solo la Svizzera, con 4, riesce a fare meglio: il top dei formaggi italiani (e quindi premiato anche come “Best Italian Cheese”), e n. 6 al mondo, si è rivelato il Pecorino “Bislacco” al rum e tabacco dei Fratelli Petrucci (82 punti) del Caseificio Storico Amatrice, un formaggio “da meditazione” che ha la particolarità di essere stato affinato con rum e avvolto in foglie di tabacco Kentucky, la varietà utilizzata per la produzione del famoso sigaro Toscano.

Con lo stesso punteggio, c’è anche il “Blugins”, un formaggio “cult”, affinato con gin e con le sue botaniche, prodotto da La Casearia Carpenedo, caseificio veneto di Camalò di Povegliano. Alla posizione n. 14 si classifica, invece, il “Tatie” (72 punti), formaggio erborinato cremoso arricchito con Vermouth che porta la firma della Latteria Moro di Sergio Moro di Oderzo. Due realtà della provincia di Treviso entrano così nel “gotha” della produzione dei formaggi.

Per l’Italia, in totale, ci sono 19 “Super Gold”, il riconoscimento più ambito, 53 “Gold”, 127 “Silver” e 151 “Bronze”. A spiccare, per il Belpaese, è ancora una volta la Nazionale Parmigiano Reggiano con ben 118 medaglie tra cui il record di 5 “Super Gold”, 31 ori, 45 argenti e 37 bronzi. Per CheeseItaly Nazionale italiana formaggi, il bottino totale è, invece, di 10 medaglie con 1 oro, 5 argenti e 4 bronzi.

Focus – “World Cheese Awards”: la top 14

Queijo de Ovelha Amanteigado - Quinta do Pomar - Portogallo

Tea Fondada - Chascharia Val Müstair - Svizzera

Alpenhorn Mifroma - Elsa Group (Mifroma) - Svizzera

La Cava Barus García-Baquero - Lacteas Garcia Baquero S.A - Spagna

Bayley Hazen Blue - Cellars at Jasper Hill - Usa

Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco - F.lli Petrucci - Italia

Blugins - La Casearia Carpenedo - Italia

Affineur Walo Creamy Lion Cheese from Thurgau - Walo von Mühlenen - Svizzera

Passionata - Biopark - Brazile

Snertingdal ysteri Godbiten - Snertingdal ysteri drift AS - Norvegia

Alte Hexe 9 Monate gereift - Bodensee Käse - Svizzera

Valleclaro - Quesos y Besos - Spagna

Baldauf 1862 Meisterstück Alpkäse - Baldauf Käse - Germania

Tatie - Latteria Moro di Moro Sergio – Italia

Focus - I “Super Gold” dell’Italia

Blugins - La Casearia Carpenedo

Bufala Gran Riserva - Romagna Terre

Cardureu - Caseificio Antonio Garau dal 1880

Dolce Capriziola - Carozzi Formaggi

Fiore Sardo Dop organic - Gianfranco Bussu

Grana Padano “Selezione da fieno” 50 mesi - Latteria Agricola S. Pietro

La Gola - De’Magi

Martin con Grappa - Latteria Moro di Moro Sergio

Parbleu - Caseificio Sepertino

Parmigiano Reggiano di 30-39 mesi - Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Moderna

Parmigiano Reggiano di 30-39 mesi - Nazionale Parmigiano Reggiano La Ginestra

Parmigiano Reggiano di età inferiore ai 23 mesi - Nazionale Parmigiano Reggiano Fratelli Boldini

Parmigiano Reggiano di oltre 40 mesi - Nazionale Parmigiano Reggiano Granterre Nuova 2000

Parmigiano Reggiano Scalabrini - oltre i 30 mesi - Nazionale Parmigiano Reggiano Antica Fattoria Caseificio Scalabrini

Pecorino affinato con foglie di noce in crosta Sc. - Società Cooperativa Val d’Orcia Società Agricola

Pecorino “Bislacco” al rum e tabacco - F.lli Petrucci

Pecorino Il Regio alle foglie di noci - F.lli Petrucci

Stato Maggiore - Barlotti

Tatie - Latteria Moro di Moro Sergio

