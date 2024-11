Jova dalla musica al vino… ecco l’etichetta delle sue vigne a Cortona … Si chiama Teresina il vino lanciato da Lorenzo Cherubini. Una nuova avventura imprenditoriale per il Jova, che già realizzava per gli amici un rosso dalle sue vigne cortonesi. Un vino che condivideva appunto con le persone a lui care. Adesso invece una vera e propria etichetta. Si tratta di un Sangiovese, “e sarà coi fiocchi”, dice l’artista in un video sul suo profilo Instagram. Si tratta, come dice WineNews, di 25 quintali di uva che appunto provengono dalla sua tenuta in provincia di Arezzo. A curare la realizzazione del vino è l’azienda Montevertine a Radda in Chianti, in provincia di Siena. Un vino che dunque è dedicato a Teresa Cherubini, la figlia 25enne di Jovanotti. Artista di grande talento, conosciuta fumettista, ha studiato a lungo negli Usa.

Copyright © 2000/2024