Zonin 1821, le tenute sono in vendita: tutte le offerte saranno valutate

Nell’annuncio che abbiamo dato in anteprima assoluta della richiesta della Composizione Negoziata della Crisi (Cnc), in aprile, Zonin 1821, uno dei gruppi del vino più articolati e rilevanti dell’Italia enoica, aveva parlato, riguardo al piano di rilancio, di “una revisione della strategia commerciale a tre anni, con enfasi su fatturato e marginalità per prodotti e canali distributivi”, ma anche di una “razionalizzazione di parte delle strutture produttive agricole del Gruppo che totalizzano complessivamente 1.500 ettari”. Ed è in questa direzione, quella della vendita delle tenute del Gruppo, che qualcosa si sta muovendo, perlomeno sul fronte degli interessamenti.

Le tenute sono in tanti territori importanti d’Italia come Castello del Poggio in Piemonte (brand spumantistico, che è usato come marchio per il Prosecco Doc anche negli Usa), Principi di Butera (Sicilia), Masseria Altemura (Puglia), Il Bosco (Oltrepò Pavese, Lombardia), Ca’ Bolani (Friuli Venezia Giulia), Rocca di Montemassi (Toscana) e il vero “gioiello”, Castello di Albola, nel cuore del Chianti Classico, dal fascino incredibile.

Come ha spiegato l’azienda in una nota, “Zonin1821 prosegue, con fiducia, nel percorso di Composizione Negoziata della Crisi (Cnc), anche alla luce di interlocuzioni in corso con potenziali investitori e soggetti interessati all’acquisizione delle sole tenute. La famiglia, i soci e il management confermano il pieno impegno nel valutare con attenzione tutte le possibili opzioni ed i percorsi idonei a garantire il futuro della società, come stabilito e previsto sin dall’avvio di questo percorso a fine aprile. Ogni ulteriore aggiornamento sarà comunicato, ove opportuno, nelle sedi e nei tempi più appropriati”.

Secondo quanto raccolto da WineNews, da fonti vicino all’azienda, le tenute potranno anche, eventualmente, essere vendute singolarmente: tutte le offerte saranno attentamente valutate.

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