Fis e Bibenda “alla regia” del nuovo spot per la campagna istituzionale sul vino italiano

È firmato dalla Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e Bibenda, guidate da Franco Ricci, tra le più importanti realtà che si occupano, da anni, della divulgazione della cultura del vino, il nuovo spot cinematografico della campagna istituzionale dedicata al vino italiano, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Bibenda e dalla Fondazione Italiana Sommelier. Uno spot che sarà proiettato nelle prossime settimane, e di cui sono terminate le riprese in questi giorni (nella cantina laziale Poggio le Volpi, ndr), “un nuovo racconto per immagini che porta ancora una volta al centro il valore culturale del vino italiano, il lavoro dei produttori, la ricchezza dei territori e il significato più autentico dello stare insieme”, spiega una nota della Fondazione.

Il progetto prosegue il percorso avviato con il primo film istituzionale, trasmesso sulle reti Rai e diffuso anche su radio, aeroporti e piattaforme digitali, e rappresenta un nuovo capitolo della campagna “Il Vino è il nostro tempo - Coltiviamo ciò che unisce”, nata per raccontare l’Italia attraverso il vino e valorizzare il consumo consapevole e il patrimonio umano, culturale e paesaggistico della vitivinicoltura nazionale.

Il progetto creativo della campagna è ideato e curato da Bibenda - Fondazione Italiana Sommelier, con la collaborazione di Untitled Creative sas di Luca Mililotti & C.

Copyright © 2000/2026