Cavit, Cantina Bozen, Toblino, Gaierhof, Laimburg, Maso Poli, Tramin … The top of the Trentino Alto Adige

Cavit, Cantina Rotaliana, Cantina Tramin, Pedrotti, Toblino, Gaierhof, Cantina Laimburg, Maso Poli, Cantina Bozen: these are the top signatures of Trentino Alto-Adige wines, the best in the various categories (over several vintages) dedicated to the most identifying vines, chosen from the Fondazione Edmund Mach of San Michele all’Adige’s “Wine and territory” competition. A qualified jury (composed of 30 experts) tasted and evaluated the 102 competing wines from 52 Trentino and Alto Adige companies to determine the best wines. Organized by the Fem Education and Training Center (Fondazione Edmund Mach), in collaboration with the Municipalities of the Piana Rotaliana, San Michele all’Adige, Mezzolombardo and Mezzocorona, the event was supported by the Assoenologi Trentino e Alto Adige, the Consortium Piana Rotaliana Königsberg and the Ethnographic Museum of San Michele. The Competition also has an educational value, given that it is also proposed as an educational opportunity for students, who can begin to become familiar with the wines produced in the Trentino Alto Adige region and with the producing companies, as well as to understand how the wines are evaluated (with the “Enotechnical Course Student Award” going to the Winery Toblino Vino Santo Trentino 2005).

Focus - The best wines of “Enotechnical valorization of local wines” n. 6 (in order of podium)

Trentino Dop Pinot bianco

Gaierhof Trentino Doc Pinot Bianco 2021

Cantina Rotaliana di Mezzolombardo Sca Pinot Bianco Cortuta Doc Trentino 2018

Cantina Sociale di Avio Trentino Pinot Bianco 2022 e Azienda agricola Salizzoni Pinot bianco Trentino Doc riserva 2021

Alto Adige - Südtirol Dop Pinot bianco

Cantina Laimburg Alto Adige Pinot bianco “Musis” 2021

Cantina Colterenzio Pinot bianco Berg 2020

Cantina Ritterhof Alto Adige Doc Pinot bianco 2022

Trentino Dop Riesling

Azienda Agricola Bellaveder Trentino Doc Riesling selezione Faedi 2022

Maso Poli Trentino Doc Riesling 2022

Cantina sociale di Avio Trentino Riesling 2020

Alto Adige Südtirol Dop Riesling

Cantina Bozen Alto Adige Doc Riesling Hochkofler 2022

Elena Walch Riesling Vigna “Castel Ringberg” 2021

Cantina Produttori San Michele Appiano Alto Adige Doc Riesling Fallwind 2022

Trentino Dop, Vigneti delle Dolomiti Igp, Vallagarina Igp con indicazione vitigno Nosiola

Maso Poli Trentino Doc Nosiola 2021

Azenda agricola Maso Grener Nosiola Maso Grener Igt vigneti Dolomiti 2021

Madonna delle Vittorie Nosiola 2022

Trentino Dop Marzemino

Cavit Marzemino Trentino superiore Doc Maso Romani 2020

Mezzacorona Trentino Doc Marzemino superiore Castel Firmian 2019

Cantina d’Isera Trentino Marzemino Doc 2021 e Azienda Agricola Grigoletti Bruno Vincenzo Trentino Doc Marzemino 2022

Teroldego Rotaliano Dop vendemmia 2020

Cantina Rotaliana di Mezzolombardo Clesurae Doc Teroldego Rotaliano

Azienda agricola Endrizzi Elio e Fratelli Teroldego Rotaliano Doc

Mezzacorona Teroldego Rotaliano Doc Castel Firmian

Vini dolci (con residuo zuccherino superiore a 45 g/l), appartenenti alle Dop Alto Adige, Dop Trentino, Dop Trento, Igp Vigneti delle Dolomiti, Isp Vallagarina

Cantina Tramin Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Doc Roen 2021

Cantina Colterenzio Canthus Passito Igt Vigneti delle Dolomiti Bianco 2019

Endrizzi Masetto Dulcis 2020

Vino Santo Trentino Doc

Azienda Agricola Gino Pedrotti Vino Santo Trentino 2005

Distilleria Francesco Poli Vino Santo Trento Doc Nobles 2006

Azienda Agricola Giovanni Poli Vino Santo Trentino 2008

Premio Unico Studenti Corso Enotecnico

Cantina Toblino Vino Santo Trentino 2005

