White wines of Italy, the Cervaro della Sala (Antinori) n. 1 according to James Suckling

Summer in the glass has always been synonymous with white wine. And Italy, among native wines expressions but also great international varieties capable of exalting the specificity of the territories, is capable of offering excellent wines. To line up the 100 best wines to drink in this summer 2020 is one of the most famous voices of international critics, James Suckling. Who at no. 1 absolute of his “Top 100 Italian White Wines for the Summer” puts one of the most famous and sought-after whites of the Belpaese, the Cervaro della Sala 2017 of the Castello della Sala (already awarded by the American critic at no. 4 of his “Top 100” 2019 dedicated to wines from around the world, ed.), the historic estate of Antinori in Umbria, where already in the eighties of the twentieth century began to think of Italian white wine with great aging. In the second place, another iconic wine of its territory, the Collio Friulano Mario Schiopetto M 2018 from Schiopetto, a winery that has made the recent history of Friuli Venezia Giulia del Vino, as well as the South Tyrol Beyond The Clouds 2017 by Elena Walch is a symbol of its region of origin. Top of a ranking that, from Val d'Aosta to Sicily, touches all the greatest white wine territories of the wine country.

1 - Marchesi Antinori Umbria Cervaro della Sala 2017

2 - Schiopetto Friulano Collio Mario Schiopetto M 2018

3 - Elena Walch Alto Adige Beyond The Clouds 2017

4 - Bibi Graetz Toscana Bianco Testamatta 2018

5 - Foradori Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2018

6 - Petrolo Trebbiano Toscana Bòggina B 2018

7 - Foradori Nosiola Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2017

8 - Nals Margreid Pinot Bianco Alto Adige Sirmian 2018

9 - Schiopetto Pinot Grigio Collio 2018

10 - Elena Walch Chardonnay Alto Adige Vigna Castel Ringberg Riserva 2017

11 - Cantina Tramin Gewürztraminer Alto Adige Epokale 2012

12 - Cantina Terlan Alto Adige Terlaner 1 2016

13 - Ventitré Filari Fiano di Avellino Numero Primo 2017

14 - Argiolas Vermentino di Sardegna Is Argiolas 2018

15 - Manincor Pinot Bianco Alto Adige Eichhorn 2017

16 - Suavia Garganega Soave Monte Carbonare 2017

17 - Vie di Romans Sauvignon Blanc Friuli Isonzo Vieris 2017

18 - Colterenzio Chardonnay Alto Adige Lafóa 2018

19 - Cantina Terlan Pinot Bianco Alto Adige Vorberg Riserva 2016

20 - Vie di Romans Friuli Isonzo Flors di Uis 2017

21 - Antonella Corda Isola dei Nuraghi Ziru 2017

22 - Livio Felluga Rosazzo Abbazia di Rosazzo 2016

23 - Jermann Venezia - Giulia Where Dreams Have No End 2017

24 - Frescobaldi Toscana Gorgona 2017

25 - Ornellaia Toscana Bianco 2017

26 - Nals Margreid Pinot Bianco Alto Adige Penon 2018

27 - Ronchi di Manzano Friuli Colli Orientali Ellégri 2018

28 - I Campi Soave Classico Campo Vulcano 2018

29 - Suavia Trebbiano Veronese Massifitti 2016

30 - Maculan Chardonnay Veneto Ferrata 2017

31 - Donnachiara Fiano di Avellino Empatia 2018

32 - Donnachiara Greco di Tufo 2018

33 - Firriato Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2017

34 - Dal Cero Soave Superiore Tenuta di Corte Giacobbe Vigneto Runcata 2017

35 - Felsina Chardonnay Toscana I Sistri 2018

36 - Kante Chardonnay Venezia - Giulia 2015

37 - Pieropan Soave Classico Calvarino 2017

38 - Sella & Mosca Vermentino di Sardegna Ambat 2017

39 - Ca’ del Bosco Curtefranca Corte del Lupo 2017

40 - Attems Sauvignon Blanc Collio Cicinis 2017

41 - Bruno Giacosa Arneis Roero 2018

42 - St. Michael - Eppan Pinot Grigio Alto Adige Sanct Valentin 2017

43 - Gini Soave Classico Contrada Salvarenza Vecchie Vigne 2016

44 - Zenato Lugana Riserva 2016

45 - Russiz Superiore Collio Col di sôre 2016

46 - Manincor Chardonnay Alto Adige Sophie 2017

47 - Tasca d’Almerita Chardonnay Sicilia Tascante 2017

48 - Pieropan Soave Classico La Rocca 2017

49 - Marina Cvetic Trebbiano D’abruzzo Riserva 2017

50 - Inama Sauvignon del Veneto Vulcaia Fumé 2017

51 - Villa Raiano Fiano di Avellino Bosco Satrano 2017

52 - De Stefani Veneto Olmèra 2017

53 - Pio Cesare Chardonnay Langhe Piodi lei 2018

54 - Frescobaldi Pomino Bianco Castello Pomino Benefizio Riserva 2018

55 - Villa Sparina Gavi Monterotondo 2016

56 - Biondi Etna Pianta 2017

57 - Alois Lageder Chardonnay Alto Adige Löwengang 2016

58 - Jermann Venezia - Giulia Vintage Tunina 2017

59 - Les Crêtes Valle D’aosta Neige d’Or 2017

60 - Tiefenbrunner Chardonnay Alto Adige Vigna Au 2016

61 - Querciabella Toscana Batàr 2017

62 - Bibi Graetz Toscana Bianco Colore 2018

63 - Argiolas Nuragus di Cagliari s’Elegas 2018

64 - Feudi di San Gregorio Falanghina del Sannio Serrocielo 2018

65 - Josetta Saffirio Rossese Bianco Langhe 2018

66 - Ca’ Rugate Veneto Studi o 2017

67 - Cantina Tramin Pinot Bianco Alto Adige Moriz 2018

68 - Collavini Sauvignon Blanc Collio Blancfumat 2018

69 - Collazzi Toscana Otto Muri 2018

70 - Cusumano Grillo Sicilia Shamaris 2018

71 - Cantina Andrian Pinot Grigio Alto Adige 2018

72 - Conti Zecca Bianco del Salento Luna 2018

73 - Abbazia di Novacella Grüner Veltliner Alto Adige Praepositus 2017

74 - La Spinetta Vermentino Toscana Casanova della Spinetta 2018

75 - Ronchi di Manzano Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali 2018

76 - Les Crêtes Petite Arvine Valle D’aosta 2018

77 - Kaltern Sauvignon Alto Adige Quintessenz 2017

78 - Tiefenbrunner Sauvignon Blanc Alto Adige Turmhof 2018

79 - Köfererhof Kerner Alto Adige Valle Isarco 2018

80 - Kaltern Pinot Bianco Alto Adige Quintessenz 2017

81 - Köfererhof Pinot Grigio Alto Adige Valle Isarco 2018

82 - Cusumano Etna Bianco Alta Mora 2018

83 - Ca’ Rugate Soave Classico Monte Fiorentine 2017

84 - Colterenzio Sauvignon Alto Adige Lafoa 2018

85 - Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco 2018

86 - Ampeleia Costa Toscana Bianco 2018

87 - Caiarossa Toscana Bianco 2018

88 - Planeta Carricante Sicilia Eruzione 1614 2017

89 - Feudo Maccari Grillo Terre Siciliane Family And Friends 2018

90 - Livio Felluga Friuli Colli Orientali Illivio 2016

91 - Planeta Chardonnay Sicilia Menfi 2017

92 - Tasca d’Almerita Chardonnay Sicilia Tenuta Regaleali Vigna San Francesco 2017

93 - Tenute del Cabreo Chardonnay Toscana La Pietra 2017

94 - Alois Lageder Alto Adige Cason Bianco 2016

95 - Ornellaia Toscana Poggio Alle Gazze 2017

96.Poderi Aldo Conterno Langhe Bussiador 2017

97 - Feudi di San Gregorio Greco di Tufo Goleto 2017

98 - Capichera Isola dei Nuraghi Vt 2016

99 - Bastianich Pinot Bianco Friuli Solo Riserva 2017

100 - Cecchi Montefalco Bianco Tenuta Alzatura Aria di Casa 2018

