50.000 bottiglie solidali di Serena Wines 1881 per gli atleti di Alex Zanardi su Svinando.com

Mentre “Obiettivo Tricolore”, edizione n. 3 della grande staffetta ideata da Alex Zanardi, sta attraversando l’Italia in un viaggio di oltre 2.000 km e 31 tappe da Santa Maria di Leuca a Cortina d’Ampezzo, sede dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici 2026 assieme a Milano, con protagonisti 65 atleti paralimpici fino al 26 giugno, 50.000 bottiglie solidali di Prosecco Doc Treviso Extra Dry Millesimato e Prosecco Doc Rosé Brut Millesimato di Serena Wines 1881 nella “Special Edition” da collezione per sostenere “Obiettivo3”, il progetto del grande campione italiano, sbarcano in vendita online sull’enoteca Svinando.com.

“Obiettivo3” è l’avvincente progetto ideato nel 2017 da Alex Zanardi per avvicinare, accompagnare e sostenere persone disabili introducendole all’attività sportiva. Entrando a far parte della comunità, gli atleti ricevono l’attrezzatura in comodato d’uso gratuito, e, oltre alla competenza dei coach, trovano nei nuovi compagni dei punti di riferimento importanti per coltivare questa passione. Nei suoi primi quattro anni di attività “Obiettivo3” ha reclutato più di 120 atleti, che hanno partecipato a decine di eventi nazionali e internazionali, raggiungendo notevoli risultati, uno su tutti: la Medaglia di Bronzo conquistata dalla paraciclista Katia Aere alle Paralimpiadi di Tokyo.

“Obiettivo3” punta a diffondere l’importanza dello sport per le persone disabili e per questa ragione ha ideato anche una serie di iniziative, la più importante della quali è proprio la staffetta “Obiettivo Tricolore”. Nata nel 2020 per lanciare un messaggio di ripartenza attraverso lo sport dopo il lungo lockdown, nel 2021 la staffetta ha proseguito con lo stesso format. Un viaggio di tre settimane con 70 atleti paralimpici impegnati lungo 54 tappe distese su 18 Regioni. Ogni atleta ha percorso il proprio tragitto in handbike, bicicletta o carrozzina olimpica, passandosi di mano in mano il testimone. Oltre 2.300 km di tragitto con finale a Catania. L’edizione 2022, la n. 3 di “Obiettivo Tricolore”, attualmente in corso di svolgimento, è partita a Santa Maria di Leuca il 5 giugno per concludersi il 26 giugno a Cortina d’Ampezzo.

Il Prosecco Doc e Doc Rosé sostengono questa nobilissima causa (al prezzo di 9,90 euro) “e si tratta di bottiglie uniche, realizzate per ora in soli 50.000 pezzi, da collezionare, da regalare, da bere in compagnia”, spiega Luca Serena, ad di Serena Wines 1881. Bottiglie che sono protagoniste anche allo Spazio Tadini a Milano, dove accompagnano l’esposizione firmata Alberto Giuliani, ospitata in una collettiva dedicata alla disabilità.

